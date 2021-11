Familiares del ARA San Juan exigen a Macri que "deje de dar vueltas"

Los familiares de las víctimas apuntaron contra el ex mandatario por su recusación al juez y le pidieron que "se presente".

Después de que Mauricio Macri haya vuelto a recusar al juez Martín Bava, los Familiares de los tripulantes del ARA San Juan volvieron a cuestionar hoy la actitud del ex presidente en la causa que lo tiene como imputado por presunto espionaje ilegal y denunciaron la "incongruencia".

"Ni el otro día teníamos expectativas, ni ahora tampoco", remarcó el abogado Luis Tagliapietra, cuyo hijo Alejandro, miembro de la tripulación del submarino, fue uno de los 44 muertos en el hundimiento del ARA San Juan.

En declaraciones realizadas hoy al portal La Unión de Lanús, Tagliapietra consideró que "hay una fuerte coacción de parte del PRO" hacia el juez Bava, a cargo de la causa por espionaje. "Había temor sobre lo que nosotros podíamos saber y, por eso, les interesaba conocerlo previamente", subrayó el abogado al repasar una serie de hechos que vivieron las familias de los 44 tripulantes.

"Tanta actividad de espionaje ilegal se utilizó, y en parte se logró, para generar tremendas divisiones entre los familiares", analizó Tagliapietra, y eso "lo lograron infiltrando gente" que "aún hoy está entre los familiares", como también con la difusión de "noticias falsas".

Luego aportó detalles de las acciones de espionaje de las que habrían sido víctimas.

En concreto, al referirse a las pruebas que figuran en el expediente de Dolores, Tagliapietra detalló: "Hay una serie de documentos en un backup de una delegación de la AFI de Mar del Plata, dirigidos al 'señor Presidente', que entonces era Macri, en donde le hacen reportes de las actividades nuestras".

"En esos reportes citan textualmente palabras que hemos dicho en algunos casos oralmente y en otros a través del grupo de WhatsApp", agregó, y reveló que estas coincidencias hicieron que los familiares llegaran a pensar "que Macri nos adivinaba el pensamiento".

Otro de los familiares de la tripulación, Claudio Rodríguez, cuyo hermano era el maquinista del submarino, afirmó que si Macri "no es culpable" debería dejar de "dar vueltas", presentarse a la Justicia y decirle que no tuvo "nada que ver" con el presunto espionaje. "Está dando vueltas y no sabemos por qué", agregó Rodríguez en diálogo con radio Del Plata.