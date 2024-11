El Gobierno no dará bono de fin de año a jubilados ni a AUH: "Pensar que algo puede pasar en diciembre es de casta"

El gobierno de Javier Milei no brindará asistencia social extra durante diciembre. Pese a la crítica situación social y económica, en el ministerio de Capital Humano tienen contemplado seguir con el esquema actual de prestaciones con incrementos atados a la inflación oficial y descartaron una suma adicional para las fiestas.

En los despachos que circula la titular de la cartera, Sandra Pettovello, señalan que no hay ninguna sensibilidad ni atención especial en diciembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar. “Creer que va a pasar algo ese mes es seguir en la lógica de la casta”, repite la ministra para justificar la falta de asistencia en ese momento caliente.

Se necesitan casi un millón de pesos según el último registro del INDEC para no ser pobre, muy lejos de los $90.888 que paga en noviembre la AUH o los $252.798,48 de jubilación mínima con el bono que recibieron todo el año de $70.000. La continuidad de ese plus tampoco está garantizada para los primeros meses de 2025: “Es hasta Diciembre y después no sabemos”, señalan en Casa Rosada quienes definen la política social en la administración libertaria. La Tarjeta Alimentar suma $52.250 por cada menor este mes. Todos tuvieron un incremento de 3,74% en línea con la inflación oficial.

En septiembre una familia de cuatro personas requirió $964.620 para no ser pobre y $428.720 para no quedar en la indigencia. Sobre este último punto alertó un informe de la Universidad de Buenos Aires este lunes: la indigencia crece a una velocidad más alta que la pobreza. Lo calculó el Centro para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Advierte por el "empeoramiento generalizado de las condiciones económicas" en el último año, destacando un aumento del 43,3% en la pobreza y una alarmante "caída en la indigencia de un número significativo de esos pobres". Un 11,4% dejó la pobreza para caer en la indigencia, que creció 131% en el año.

Esos datos justificarían una política especial a fin de año pero el tándem Javier Milei, Luis Caputo y Sandra Pettovello decidieron no tenerlo en cuenta. En la actualidad hay 6.012.772 indigentes y 16.269.174 personas en la pobreza. Son los valores más altos desde 2016.

En los barrios se ve un creciente aumento del trueque por comida y alimentos a base de polenta. “Vemos hace meses que crece el intercambio de ropa por fideos o leche”, dice ante El Destape el dirigente piquetero Eduardo Belliboni además cuenta sorprendido que se canjean por panificados “con otro tipos de harinas como torta de polenta”. “No hay voluntad de asistir a la sociedad cuando se duplicó la indigencia, son personas que no pueden acceder a la comida. Es un desprecio a la sociedad que sufre las consecuencias”, dijo esta mañana la dirigenta social Silvia Saravia.