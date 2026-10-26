Amnistía Internacional denunciará a Milei ante la CIDH y la ONU por sus ataques a la prensa

Amnistía Internacional llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los recientes ataques de Javier Milei contra periodistas que investigaron el caso $LIBRA. La decisión se conoció después de que el Presidente apuntara contra cinco comunicadores durante un discurso en la Fundación Faro, donde los insultó y pronunció una frase que la organización consideró una expresión de violencia extrema. Según informaron desde la organización a El Destape, la denuncia se presentará esta semana.

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Durante su intervención en la Fundación Faro, Milei nombró a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes descalificó por su trabajo. El mandatario los calificó de "ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones". Además, en el mismo discurso, afirmó que "los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".

La organización sostuvo que las declaraciones presidenciales exceden una discusión sobre la cobertura de los medios, porque exponen públicamente a trabajadores de prensa y contribuyen a estigmatizar su tarea. "Cuando el presidente señala públicamente a periodistas y utiliza imágenes de violencia para referirse a quienes cuestionan su gestión, contribuye a generar un clima de intimidación que puede habilitar nuevas agresiones”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Belski también señaló que el cargo presidencial implica una responsabilidad especial en la protección de la libertad de expresión. "El hostigamiento desde el poder deteriora las condiciones del debate democrático y afecta el derecho de toda la sociedad a estar informada", agregó.

Desde Amnistía, explicaron a este portal que el procedimiento "no tiene un plazo perentorio" para expedirse, pero que lo que harán es presentar una comunicación ante la ONU y la CIDH "respecto al deterioro de la libertad de expresión". En el marco de la CIDH, informarán al Relator Especial para la Libertad de Expresión sobre el deterioro y realizarán "una comunicacion en los terminos del articulo 41 de la Convención Americana, en virtud del cual la Comision puede solicitar informacion al Estado". Por otra parte, en el ámbito de la ONU, el mecanismo será similar: informarán al Relator Especial para la Libertad de Expresión, quien "tiene facultades para emitir una comunicacion al Estado". Además, aclararon que no están presentando "una denuncia individual en representacion de los periodistas mencionados, ya que para ello deben agotarse otros procesos previos, especialmente en el ámbito interno".

El dato de FOPEA sobre los ataques a periodistas en Argentina

Amnistía Internacional vinculó los episodios recientes con un deterioro más amplio de las condiciones para ejercer el periodismo en el país. Como parte de su planteo, citó las cifras del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que registró 278 ataques contra periodistas durante 2025.

El número representó un incremento del 55% respecto de 2024 y fue el más alto desde que comenzó el registro, en 2008. Según ese relevamiento, Milei fue identificado como responsable de 119 de los hechos, por lo que quedó señalado como el principal agresor individual. El informe también contabilizó 139 casos de discursos estigmatizantes, 20 demandas contra periodistas y 28 restricciones de acceso a la información.

Para Amnistía Internacional, estas prácticas no afectan solamente a las personas que reciben ataques directos. La organización advirtió que la reiteración de mensajes intimidatorios puede desalentar nuevas investigaciones, fomentar la autocensura y limitar la circulación de información sobre las decisiones de los funcionarios públicos.