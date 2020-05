Contundente video: la respuesta de Amado Boudou a la fake news de Clarín

Amado Boudou desmintió que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lo haya contratado como asesor de su Gobierno. Después de la operación mediática que montaron el Grupo Clarín y medios opositores, el ex vicepresidente aclaró a través de un video que sólo "fue una charla entre compañeros".

Este martes, Quintela contó en El Destape Radio que ambos mantuvieron una conversación y que él le comentó un asunto que debían resolver en la provincia. Ante eso, el ex ministro de Economía le dio un consejo sobre qué podía hacer.

Ese simple diálogo fue transformado por medios hegemónicos en una noticia falsa, en la que aseguraron que el ex funcionario trabajaba como asesor del gobierno riojano. Por eso, Boudou salió a aclarar que, lo que maliciosamente dieron por hecho periodistas como Nicolás Wiñazki o Alfredo Leuco, no era real.

"Lo que está claro es que fue una charla entre compañeros. Ni me ofrecieron un trabajo, ni yo acepté ningún trabajo. Fue una consulta técnica y política de un tema muy concreto y muy puntual", explicó.

En ese sentido, apuntó contra la falta de chequeo de información y aseguró: "Otra vez mentiras, otra vez falsas noticias, que son una forma de persecución. Cuando peleamos contra ciertos poderes, ya sabemos que estamos sujetos a eso, pero no algo tan burdo".

Además, detalló cuál fue en concreto el tema de la charla: "El gobernador de La Rioja quiere cambiar un sistema con el que los trabajadores y las trabajadoras de la provincia se ven sujetos a una usura permanente a través de un método de código de descuentos, que no sólo los daña a ellos y a su vida, sino también al mercado interno de la provincia. Son fondos que se van todos los meses y entonces no sirven para el desarrollo".

"Siempre que haya un compañero o una compañera que quiera charlar un rato o quiera saber mi opinión, yo voy a estar porque no va a haber ningún mecanismo por el cual me quiebren, me rompan o me doblen: No hay persecución ni otra cuestión que cambie esto", sostuvo.