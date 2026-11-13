Sin nombrar a Peña, Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay: "Un aliado"

Una semana después de que Santiago Peña renuncie a la presidencia de Paraguay al estallar la crisis financiera del Ueno Bank, el presidente Javier Milei habló con su sucesor, Pedro Alliana, a quien le deseó "los mayores éxitos" y le aseguró que Argentina es "un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa".

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Sin mencionar a su antecesor, a quien el propio Milei consideraba un "amigo" y lo había calificado como un "ejemplo para toda Sudamérica", el libertario se comunicó con Alliana, el vice que se convirtió en Presidente tras la salida de Peña.

"Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay. Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa", escribió Milei en X.

Su mensaje llega días después de la jura de Alliana, que asumió su cargo el viernes pasado tras la crisis del Ueno Bank. La entidad, que atravesaba serios problemas de solvencia, tuvo una fuerte interrupción de sus servicios, que impidió a sus tres millones de clientes acceder a sus cuentas y provocó protestas en distintos puntos del país.

"La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad", agregó Milei.

La salida de Peña, con quien compartió múltiples encuentros y mantenían la misma afinidad ideológica, fue otro duro golpe que recibió Milei: fue apenas días después de la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil y el duro revés que sufrió Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos. Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa", concluyó Milei.

La respuesta de Alliana

Tras el contacto telefónico, Alliana también se refirió al intercambio con Milei a través de sus redes sociales. Allí aseguró: "Mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina, quien me expresó todo su apoyo al Paraguay".

En la misma publicación, destacó: "Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso. Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina. Acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblos".