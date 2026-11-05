Milei perdió otro aliado: cómo era el vínculo con su "amigo" Santiago Peña

Después de la derrota de Flávio Bolsonaro y el duro revés que sufrió Donald Trump en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei perdió a otro aliado político con la renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña. El libertario lo consideraba un "amigo" y lo había calificado como "un ejemplo para toda Sudamérica", además de otros mensajes en redes en los que resaltaba su gestión económica.

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"No tengo dudas de que tanto Argentina como Paraguay serán un ejemplo para toda Sudamérica. Hacia adentro, dando la batalla eterna contra el Estado omnipresente y el déficit fiscal; y hacia afuera, a través de la cooperación pacífica y el comercio", decía Milei ante el Congreso paraguayo.

Durante aquel discurso, el Presidente argentino reivindicó la gestión de Peña, planteó que "la libertad es el único camino posible" y se animó a pronosticar una mejor relación entre ambos. "Por eso veo con esperanza un futuro de colaboración entre nuestras naciones", señaló.

Además, Milei resaltó las reformas económicas impulsadas por Paraguay y las comparó con la gestión de Casa Rosada. "Sobre este denominado volumen de valores, con el presidente Peña estamos construyendo una relación bilateral que acerca a nuestros países y que eventualmente se traslade al resto de la región", indicó.

Y luego siguió: "Tanto el presidente Peña como yo sabemos que el camino hacia la prosperidad no es otro que el de la desregulación y el superávit fiscal, y que al bien común se llega, a través de las ideas de la libertad, y no desde la idea de la justicia social, que es la redistribución forzosa de la riqueza sobre la cual trabajan los colectivistas".

En redes sociales, Milei también había escrito elogios a Peña sobre el rumbo económico que lleva desde agosto de 2023. "Paraguay masterclass. Felicitaciones querido amigo y presidente Santiago Peña por la excelente noticia de haber alcanzado un nuevo Grado de Inversión para Paraguay", escribió en X en diciembre del año pasado.

En ese mensaje, el Presidente remarcó que ese nuevo rótulo fue producto de "hacer el trabajo de manera seria y consistente genera inversiones, mayor empleo y crecimiento para el querido pueblo paraguayo".

Los elogios de Macri a Santiago Peña

Por su lado, el expresidente Mauricio Macri también se había declarado un "gran admirador" de lo que logró Peña en Paraguay, al destacar que el país produjo "la base" para generar confianza, atraer inversiones e impulsar el desarrollo.

"En estas últimas décadas ha dado un paso adelante gigantesco en la construcción y fortalecimiento de la institucionalidad, que es la base de la fuerza más dinámica que tiene una sociedad que es la confianza, tener confianza para lograr inversión, desarrollo, empleo, oportunidades", añadió el exmandatario en su ponencia.

Al referirse a la gestión de Peña, deslizó: "Es un lujo de presidente el que tiene Paraguay. La verdad que quiero mucho a este país".