Corralito en Paraguay: docentes se movilizan para exigir la restitución de fondos retenidos

Mientras el Ministerio Público Fiscal de Paraguay imputó al presidente depuesto Santiago Peña y al ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo, docentes del sector público se movilizan este lunes para exigir la devolución de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank.

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La protesta tiene lugar en Asunción y en las principales ciudades de los 17 departamentos del país, según detalló la Federación de Educadores del Paraguay (FEP). En un comunicado, el gremio exigió “la garantía y devolución total de los 60 millones de dólares de la caja fiscal”, como se conoce al sistema de jubilaciones públicas, cuyos fondos quedaron congelados durante 15 días.

Además, el reclamo de los maestros apunta a la recuperación de los cerca de 355 millones de dólares invertidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra las pensiones y la salud de la mayoría de los trabajadores del país, además de los recursos de otras cajas de ahorro jubilatorio depositados en el banco intervenido.

La movilización es la primera protesta que enfrenta el nuevo mandatario, Pedro Alliana, quien asumió el viernes tras la destitución de Peña en un juicio político en medio de la crisis desatada por la caída de la entidad financiera.

Los docentes también reclaman un reajuste salarial del 8% y mayores recursos presupuestarios para el sector educativo en 2027. En septiembre pasado, el Gobierno de Peña firmó un acuerdo con un sector de los maestros que estableció un aumento salarial del 5%, lo que permitió levantar una huelga de dos días convocada por cuatro gremios docentes.

La marcha también cuenta con el respaldo de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Organización de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), según medios locales.

La Fiscalía imputó a Santiago Peña y al expresidente del Banco Central: ambos quedaron detenidos

El expresidente Santiago Peña y el extitular del Banco Central Carvallo fueron imputados y quedarán detenidos bajo el cargo de "erosión de confianza" por sus acciones que afectaron "al pueblo que confío en ellos" para los cargos públicos que ocuparon.

Los cargos y penas fueron pedidos por los fiscales del caso Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, quienes estuvieron al momento de la declaración de los dos acusados. La solicitud de prisión preventiva deberá ser analizada ahora por el juzgado penal de primera instancia. La investigación corresponde a la causa 92/2026, caratulada "Santiago Peña y otros s/ lesión de confianza y otros".

El eje de la investigación está puesto en el crecimiento de los depósitos de organismos estatales y cajas previsionales en Ueno Bank durante la gestión de Peña. Según el acta de imputación fiscal, el exmandatario habría intervenido, entre agosto de 2023 y noviembre de 2026, en decisiones para colocar, renovar y mantener fondos públicos en la entidad, con la que habría tenido una relación económica y corporativa previa y directa.

Entre los organismos cuyos recursos terminaron depositados en el banco figuran el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú, Yacyretá, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (CAJUBI).