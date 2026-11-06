Los fiscales avanzan contra Peña, quien responde: "Me defenderé"

El presidente paraguayo Santiago Peña confirmó este jueves que se presentará ante el Congreso para ejercer su defensa en el juicio político aprobado por la Cámara de Diputados. La crisis se profundizó tras el escándalo de Ueno Bank, a la par que la Fiscalía designó a tres fiscales para investigar al mandatario por presunto enriquecimiento ilícito y sus vínculos con el grupo empresario.

{{{htmlAmp}}}

En una publicación en redes, el mandatario paraguayo aseguró que defenderá su gestión "con argumentos y pruebas" claras. La decisión se conoció después de que el Congreso paraguayo no consiguiera quórum para tratar y aceptar su renuncia, por lo que el mandatario continúa en el cargo y el proceso de destitución sigue adelante.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa", sostuvo Peña en su mensaje. Además, señaló que lo hará "con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", aunque cuestionó que algunos legisladores hayan adelantado su decisión sobre el resultado del procedimiento.

El mandatario también pidió que el desarrollo del juicio político no frene la búsqueda de una solución para las personas afectadas por la crisis de Ueno Bank. En ese sentido, aseguró que su presentación ante el Congreso no responde a una cuestión de "orgullo personal", sino a la responsabilidad de rendir cuentas frente a la ciudadanía paraguaya.

La Cámara de Diputados había aprobado el juicio político durante el mediodía de este jueves. Más tarde, las dos cámaras del Congreso sesionaron de manera conjunta para analizar el pedido de renuncia presentado por Peña, pero no alcanzaron el quórum necesario para aceptarlo. De esta manera, el proceso institucional continuó y el Senado comenzó a tratar formalmente las acusaciones.

Las acusaciones contra Peña por el caso Ueno Bank

El proceso parlamentario se desarrolla en paralelo a una investigación judicial por las presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank. La Fiscalía paraguaya designó a tres agentes para investigar las denuncias contra Peña por presunto enriquecimiento ilícito y sus relaciones con el grupo empresario propietario de la entidad financiera.

Entre las acusaciones contra el mandatario, aparecen los presuntos conflictos de intereses del mandatario, sus vínculos económicos con el grupo empresarial y las designaciones de funcionarios que posteriormente ocuparon cargos en la estructura del banco.

El diputado Raúl Benítez mencionó particularmente las acciones que Peña habría tenido en Ueno, entre ellas un bono y CDEA. También cuestionó el nombramiento de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central de Paraguay y el posterior paso de Juan Manuel Bustale desde la conducción de esa institución a un cargo directivo en Ueno Bank.

Otro de los puntos señalados fue el vínculo de Francisco Peña, hermano del presidente, con un holding radicado en Luxemburgo y relacionado con el grupo empresarial Vázquez, propietario de Ueno Bank.

Los cruces por el mal uso de fondos públicos: esto se sabe

Las acusaciones también alcanzan el manejo de fondos públicos. La diputada Rocío Vallejos sostuvo que instituciones estatales y cajas jubilatorias quedaron expuestas por sus inversiones en la entidad. Además, afirmó que el Ministerio de Hacienda presentó una denuncia por pérdidas de 40 millones de dólares.

La crisis bancaria comenzó después de que el Banco Central de Paraguay dispusiera la intervención y el cierre de operaciones de Ueno Bank, entidad que además tenía cerca de tres millones de clientes. La medida dejó a miles de ahorristas sin acceso a sus depósitos y abrió cuestionamientos sobre el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas con el grupo propietario.

En paralelo, el caso tuvo consecuencias laborales en Argentina, con 940 trabajadores de la consultora tecnológica ITTI, subsidiaria del grupo, fueron suspendidos. Mientras avanzan las investigaciones judiciales y parlamentarias, Peña deberá preparar su defensa. El Congreso le concedió 12 horas antes de continuar formalmente con el juicio político.