Una foto para alinear a Santa Fe con la estrategia nacional

El presidente Alberto Fernández recibió al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en Olivos y se sacaron una foto caminando por la quinta presidencial. Perotti había marcado diferencias con algunas medidas del Gobierno, pero hora volvió a mostrar su alineamiento.

El presidente Alberto Fernández recibió en Olivos al gobernador Omar Perotti para una reunión sobre temas de gestión y política, además de una elegante foto caminando juntos por los jardines de la quinta presidencial, importante desde lo gestual. A cargo de una provincia vinculada a la actividad rural, Perotti buscó en los últimos tiempos tomar distancia de algunas medidas del Gobierno, pero se acercan las elecciones y resulta necesario, tanto para el gobierno nacional como provincial, retomar las señales de unidad que le permitieron al peronismo recuperar Santa Fe. "Es una buena foto para todos", sintetizaba un referente del PJ de Santa Fe.

Fernández suele recibir a gobernadores, pero la difusión de la imagen de los dos caminando juntos se notó como un mensaje distinto. Perotti venía marcando diferencias con la Casa Rosada. Por ejemplo, respecto a las restricciones por la pandemia, que finalmente tuvo que adoptar obligado por las circunstancias, pero lo hizo unos días después de lo que marcaba el decreto presidencial. Mucho más marcada resultó su postura cuando el Gobierno cerró por 30 días las exportaciones de carne, jugándose una parada brava en la búsqueda de frenar la incesante suba de precios. En vez de acompañar, Perotti estuvo entre los primeros críticos: "La solución es aumentar la producción y no cerrar las exportaciones", salió a decir.

Perotti actúa en función de un elector santafesino vinculado al sector agricolaganadero que no quiere que el Estado tome decisiones sobre sus negocios y que "no cambie las reglas del juego", como sostuvo el gobernador en ese hilo de tuits críticos. Pasado el chaparrón, busca volver al cauce. "Perotti no tiene margen para una estrategia distinta ahora. La provincia necesita mucho más de la Nación que la Nación de la provincia", analizaba un dirigente del peronismo local. Para Santa Fe es vital la asistencia nacional, en especial en estos momentos de crisis sanitaria. "El gobierno nacional siempre tuvo presente a Santa Fe y vamos a seguir trabajando juntos para que la vacunación sea el primer paso para generar mayor crecimiento, producción y empleo", comentó Perotti después del encuentro en Olivos.

Hacemos

Días atrás, funcionarios y legisladores que se referencian en Perotti lanzaron la línea "Hacemos Santa Fe", en un encuentro virtual del que -discreto- el gobernador no participó. Sonó todo muy parecido al "Hacemos por Córdoba", el partido creado por el gobernador Juan Schiaretti para presentarse a elecciones por fuera del peronismo. Hubo mensajes varios. "No necesitamos que desde Buenos Aires o de algún lugar nos digan lo que tenemos que hacer o nos quieran marcar la cancha”, señaló en el acto el senador Roberto Mirabella, alter ego de Perotti. Aunque de inmediato aclaró: "No vean fantasmas donde no los hay, nosotros integramos el Frente de Todos".

Las similitudes entre Schiaretti y Perotti no son casuales: además de gobernar provincias vecinas comparten asesor. Se trata de Guillermo Seita, dueño junto a Mabel Fornoni de la consultora Management & Fit, un veterano de la comunicación política que trabajó para muchos dirigentes -casi siempre ubicados en la derecha del peronismo- y que también tiene en su actual cartera de clientes al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Es fácil ver las líneas en común entre ellos: resistencia a las medidas de cuidado sanitario, defensa de la presencialidad de las clases, identificación con los reclamos agropecuarios. Pero ahora se acercan las elecciones y las necesidades de los tres son muy diferentes. Perotti tiene al kirchnerismo como un sector importante en su armado provincial.

Candidaturas

Santa Fe viene dividida en tercios electoralmente entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Frente Progresista. Pero el fallecimiento del ex gobernador socialista Miguel Lifschitz generó una migración de dirigentes radicales hacia las filas del macrismo, que podría modificar la relación de fuerzas en la oposición. Por eso es clave que el peronismo mantenga la unidad y que realice una campaña afinada, subrayaban en la provincia.

Santa Fe es una de las ocho provincias que elegirán senador. Renuevan el perottista Mirabella y la kirchnerista María de los Angeles Sacnun, y ambos desean ir por otro mandato. La pulseada se centrará en cuál de los dos encabezará ya que, en caso de perder, el segundo quedará afuera. Para encabezar la lista de diputados uno de los que suena es el jefe del bloque de diputados provinciales, Leandro Busatto, un kirchnerista del sector de Agustín Rossi.

Por eso, un triunfo en Santa Fe resultaría doblemente importante. Ayer en Olivos comenzaron a trabajar en esa dirección.