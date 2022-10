En pleno debate por las PASO, un llamado a la unidad en el acto de Alberto

Mientras el ministro de Interior, Wado de Pedro, dijo que la mayoría del FdT pide suspenderlas, el líder sindical Hugo Moyano salió a apoyar la reelección del mandatario.

Esta semana, la estrategia electoral del Frente de Todos quedó en el centro del debate público. Hablaron los que apoyan que se mantenga las PASO, los que quieren eliminarlas para este proceso electoral y los que están dispuestos a debatirlo ya que, quedó claro, aún no hay candidatos presidenciales claros para el año próximo. En un acto este jueves que encabezó Alberto Fernández, se volvió a pedir "construir y fortalecer la unidad".

Las PASO, la candidatura del Presidente, Cristina Kirchner 2023, fueron algunos de los puntos más importantes de la semana, la mayoría de esos debates se dieron tras las declaraciones de las figuras más destacadas dentro del Frente en la inauguración de El Destape Sin Fin. Este jueves, el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, se refirió a la suspensión de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año que viene. El funcionario indicó que la mayoría del Frente de Todos, que incluye gobernadores y gobernadoras, intendentes e intendentas de todo el país, no quiere que se hagan.

Mientras tanto, Alberto Fernández entregaba 140 viviendas construidas por cooperativas en un acto realizado en el Barrio Lindo del partido bonaerense de Almirante Brown, junto al saliente ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, quien no dudó en alimentar aún más la discusión interna. "Nosotros tenemos que construir y fortalecer la unidad de un movimiento nacional que necesita generar las condiciones para que no vuelvan las fotografías de viviendas abandonadas, para que no vuelva un gobierno que quite derechos. Que no queden dudas que volvimos mejores", dijo.

Aunque ningún dirigente del oficialismo duda de la necesidad de la unidad, quedó claro que el debate sobre las PASO aún no está saldado. "El 100% de los gobernadores y gobernadoras se manifestaron a favor de que no hayan cuatro elecciones en el año. Así como tenemos el argumento de la guerra y la pandemia decimos que la gente está para definir y votar", sostuvo Wado de Pedro en la radio y consideró que "las discusiones internas se tienen que dar adentro de cada una de las fuerzas políticas". Asimismo, destacó que el presidente Alberto Fernández es "quien toma las decisiones" y que por eso "se generan tensiones y se discute públicamente" cuando no coinciden con sus ideas.

El periodista Roberto Navarro le consultó a De Pedro si la otra opción sería que la vicepresidenta Cristina Kirchner decida quién será el candidato a presidente en 2023. "No. Cuando armamos el Frente de Todos en 2019 no pensábamos en términos personales. No es tan importante la persona que lleve adelante la transformación. Entendíamos que el proyecto estaba", respondió el ministro, y sostuvo que "Alberto admitió muchas veces que él es parte de un proyecto".

En medio de esa entrevista habló el líder sindical Hugo Moyano, otra figura de peso en el peronismo, y salió a pedir abiertamente la reelección de Fernández. El secretario general del gremio de Camioneros respaldó públicamente la reelección del mandatario en las elecciones 2023. “Si está dispuesto, tiene el derecho", sostuvo el histórico dirigente sindical.

Moyano dialogó con Futurock y allí elogió a Alberto. "El Presidente ha demostrado que en los momentos difíciles pudo estar, mantuvo un equilibrio, es fácil opinar de afuera cuando no se tiene esa responsabilidad" analizó el camionero, quien luego no dejó dudas sobre su postura: "Si el Presidente va por la reelección, yo lo apoyaría".

En la entrevista del martes con El Destape Sin Fin, el propio Fernández ratificó su intención de mantener las PASO y presentarse para la reelección en 2023. "Fueron un gran instrumento" que hizo que la gente "se meta en las realidad política", resaltó sobre las elecciones primarias que, primero, desde la liga de los gobernadores y, luego, desde el kirchnerismo proponen suspender. Tampoco descartó, así como hizo Cristina Kirchner en 2019, la posibilidad eventual de desistir de presentarse si eso contribuía al triunfo del Frente de Todos.

"Soy parte de un proyecto político", indicó. Sostuvo que la prioridad debía ser evitar que vuelvan al poder a quienes denominó "profetas del desánimo" que le causaron dolor a la gente cuando estuvieron en el poder, en referencia al macrismo.

Sin embargo, esta semana, también en el estudio de El Destape Sin Fin, Máximo Kirchner sí especificó que le parecía "cuanto menos extraño" que el Presidente compitiera en una primaria contra otros aspirantes del mismo espacio. Y fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien adelantó una respuesta al dirigente bonaerense: “El Presidente fue el primero que dijo que todo el mundo que tenga vocación de participar tiene que hacerlo y está la PASO abierta. Él se somete a ser uno de los candidatos que va a competir.”