Alberto Fernández contra Macri por el FMI: "Usted nos metió en un problema enorme"

El Presidente destacó la negociación con el Fondo Monetario y el Club del París por la deuda.

El presidente Alberto Fernández cruzó a Mauricio Macri y recordó que tomó una deuda externa que pone de rodillas a la Argentina. El jefe de Estado hizo un repaso de su gestión donde destacó la aprobación de la ley del aborto, la ayuda a madres con la ley de los mil días y la suspensión de los tarifazos. El mandatario además cruzó a la oposición por denunciarlo por comprar vacunas.

"Lo escuchaba al ex presidente Macri que en un programa en Córdoba decía ´el presidente no sabe negociar con el Fondo, cómo va a negociar así, cómo le va a pedir al Fondo que revea las tasas de interés, cómo le va a pedir más plazos. Mire Macri yo hago eso, porque defiendo a los argentinos que usted nos metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir", sostuvo.

El máximo mandatario repudió a la oposición por las operaciones de prensa realizadas en medio de la pandemia del coronavirus. "Dicen que no hay libertad en la Argentina, prendan la televisión y vean lo que dicen. Abran un diario y lean lo que escriben. Acusaron de envenenador a quien consigue la vacuna a los argentinos y cuando el envenenador consigue la vacuna, entonces le exigen la segunda dosis del veneno. En ese país vivimos".

Alberto Fernández dio un discurso de cierre en el Congreso nacional de la Bancaria y firmó como testigo la reapertura de la paritaria de los bancarios. "No queremos que el sueldo de los empleados se retrase con respecto a la inflación, porque ya se retrasaron durante muchos años. Dentro de todas las dificultades que tenemos, esta realidad me da una enorme tranquilidad", enfatizó.