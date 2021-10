Alberto: "Dicen que malgastamos en Tierra del Fuego, malgastar es pedir crédito para la fuga"

Lo aseguró el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el acto de anuncio de la ampliación del subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Expuso la desinversión y desindustrialización de Cambiemos en la isla.

El presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada los anuncios para Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que incluyen la ampliación del subrégimen industrial establecido en el marco de la Ley N° 19.640 para esa provincia. Durante la presentación, el jefe de Estado ratificó el rumbo de inversión del gobierno nacional y un Estado presente "para alcanzar una Tierra del Fuego pujante y productiva", con el objetivo de que los "fueguinos vivan felices".

"Seguimos apostando a la inversión, al trabajo y el esfuerzo. Le decimos si a una isla que crezca y fueguinos contentos. Yo quiero mucho Tierra del fuego, donde se termina de dibujar América Latina, a la que pertenecemos. Ni yo ni Cristina ni Sergio ni Máximo dudamos un segundo en la necesidad de proteger y cuidar Tierra del Fuego, nunca lo dudamos porque sabemos que la isla representa un lugar geopolítica estratégico y debemos cuidado su desarrollo", enfatizó el presidente en su discurso.

En este marco apuntó a los que cuestionan la inversión en la isla y sostuvo "nosotros no dudamos nunca lo que tenemos que hacer en Tierra del Fuego". "No dudó Néstor, no dudo Cristina y no dude yo", remarcó. Al tiempo que expuso la desinversión y desindustrialización durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri como también del desempleo y pobreza. "Hay una recuperación del empleo tasa mas alta en la Argentina en medio de la pandemia y los números de reducción de la pobreza son datos alentadores de que vamos transitando el camino correcto", recalcó.

Y agregó: "Nosotros queremos una Tierra del Fuego pujante, una Argentina que se desarrolle en todas sus latitudes. Trabajamos para que el norte y el sur se desarrolle incluyendo ese triángulo que es Tierra del Fuego".

El Presidente disparó contra los que cuestionan las inversiones en la provincia más sureña de la Argentina y apuntó contra el macrismo: "Cuando escucho a los que dicen que malgastamos en Tierra del Fuego, les digo que la plata se malgasta cuando se piden créditos para la fuga de dólares".

Fue el dirigente macrista Lucas Llach, ex-vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el Gobierno de Macri, quien expresó el pensamiento de Cambiemos sobre la isla: "Yo entregaría no sólo las Falklands sino todo Tierra del Fuego a England, así nos sacamos ese apéndice que le encarece la vida al pueblo”.

Ampliación del subrégimen industrial establecido en el marco de la Ley N° 19.640

En el marco de la nueva norma se presentó la creación de un fondo específico destinado a mejorar la infraestructura del Polo Tecnológico e Industrial de Tierra del Fuego y a la asistencia económica directa para las empresas que quieran desarrollarse en la isla.

La medida apunta a objetivos económicos y sociales, así como tiene en cuenta la importancia geoestratégica de esa provincia austral. De esta manera se logrará seguir apostando a su desarrollo, al potenciar la posibilidad de presentar proyectos para impulsar nuevas inversiones en la isla, tanto en las fábricas ya radicadas como para la instalación de nuevas iniciativas para seguir potenciando la industria fueguina.