Kicillof cruzó a Milei por la eliminación de organismos: "Sin salud pública la gente se muere"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró una Sala de Atención Primaria de Salud Municipal en Pilar, y afirmó que "sin salud pública la gente la pasa mal, se enferma y hasta se muere". El mandatario criticó el modelo de ajuste de Javier Milei y afirmó que "alguien que me diga si eso no le sirve a los vecinos y vecinas, alguien que me pueda decir si eso se hace solo o lo va a hacer el privado o la mano invisible de algo; y la verdad que no es así".

Además, el funcionario inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 14 “Mercedes Sosa” en Pilar. “Esta escuela se hizo desde el Estado, el discurso de la motosierra fracasó”, dijo y agregó que “no hay futuro sin escuela pública, gratuita y de calidad”. "Había 80 escuelas en provincia de Buenos Aires con presupuesto nacional, pero desde Nación las pararon y no es algo que podemos hacer nosotros".

Junto al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el intendente de Pilar, Federico Achaval, el mandatario dejó inaugurado el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 14 “Mercedes Sosa” en el barrio Monterrey de Derqui. Es el n° 27 inaugurado en el distrito y el n° 261 en la provincia de Buenos Aires desde el inicio de la gestión de Kicillof.

"No es lo mismo tener este edificio a no tenerlo, ahora tenemos una escuela pública y de calidad de la cual estemos orgullosos", remarcó. "Esto no cae del cielo, es producto de un esfuerzo que hacemos desde el Estado". En tanto, advirtió que "de continuar y profundizarse la política que lleva adelante el Presidente de la nación, no va a haber obra, no va a haber universidad, no va a haber escuela, ni ciencia, ni tecnología. Y no es un país que dé igualdad, y que tenga futuro. No es un país que quiero para mis hijos y para el pueblo", cerró.

A partir de una inversión de $1.865 millones, las obras permiten que la EES N°14, ubicada en el barrio Monterrey de la localidad de Presidente Derqui, cuente con su propio edificio dejando de compartir instalaciones con la EEP Nº15. El nuevo establecimiento cuenta con nueve aulas, dependencias administrativas, SUM y patio. Es el edificio escolar N°29 inaugurado en el distrito desde el inicio de la gestión.

En tanto, Achaval sostuvo: “Es un día muy especial para la comunidad de Presidente Derqui porque logramos el objetivo de que todas las escuelas de la localidad tengan su propio edificio educativo”. “Lo hicimos junto a la Provincia porque ambos creemos que la educación pública es fundamental para generar igualdad de oportunidades y que es, además, la herramienta más transformadora que podemos dejarle a las futuras generaciones”, añadió.

"Este edificio no es un premio ni un regalo, es el reconocimiento de un derecho y la concreción de una política pública llevada adelante por un Estado que cree en el valor de la educación pública. Estamos comenzando un nuevo capítulo de la historia de nuestra institución, con identidad propia, anclada en nuestro barrio y con enormes expectativas en el futuro", subrayó la directora Arias.