Después de que el ministro Luis Caputo titubeó y no pudo responder dónde están los lingotes que el Gobierno de Javier Milei envió al extranjero, la representante del oficialismo en la Auditoría General de la Nación (AGN), Mónica Almada, reconoció que el oro de los argentinos está guardado en una bóveda en Londres. La funcionaria ensayó una defensa de la operatoria al compararla con "sacar la plata del colchón y ponerla en un banco".

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Este jueves, la Presidencia de la AGN anunció que el Colegio de Auditores de este organismo aprobó por mayoría un informe sobre las operaciones de traslado y depósito de barras de oro en el exterior. En concreto, aseguró que entre junio y agosto de 2023, el BCRA "envió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra, en Londres, en su carácter de custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS)".

Hasta el momento, tanto Caputo como el titular del Banco Central, Santiago Bausili, negaron esta posibilidad y afirmaron que estaba en Suiza, en el Banco de Basilea. Sin embargo, esta mañana, la representante de la AGN por la Libertad Avanza (LLA) confirmó que los lingotes sí están en el Banco de Londres.

"Están en Londres, están en Londres", dijo Almada en diálogo con Radio Mitre. La representante, que fue designada a fines del 2025 con el aval de Karina Milei, se negó a firmar el último informe de la AGN. Si bien admitió la ubicación del oro en la capital del Reino Unido, la funcionaria subrayó que están bajo jurisdicción del BIS y tildó al documento del organismo como "informe militante".

"Que la sede del Banco de Basilea tenga el depósito en Londres no quiere decir que el oro haya sido trasladado a un país con el que tenemos hace muchos años un conflicto territorial", sostuvo.

Al querer argumentar los motivos de la operación que realizó la gestión libertaria, planteó: "Sacaste la plata del colchón, la pusiste en el banco, tenés un certificado de depósito. El oro está, no se utilizó para otra cosa".

El cruce por el oro entre Almada y Juan Manuel Olmos

Durante el reportaje, Almada tuvo un tenso cruce al aire con el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, quién también estaba siendo entrevistado. "Lo que hay que discutir en este caso es ¿para qué se mandaron al Banco de Basilea esas 1000 barras?", afirmó.

Para Olmos, las explicaciones que dio en su momento Bausili fueron "por lo menos pobres, parciales y no fueron claras".

"Si lo tienen que vender, lo van a vender, que si lo tienen que dar en garantía para un crédito, lo van a dar", añadió luego.

Por su parte, Almada negó esa posibilidad: "El oro no se vendió, no fue utilizado como una garantía colateral, no es lo que ocurrió".

Según el titular del organismo, las barras generaron en US$3,1 millones de rendimiento en 2024, equivalente a un interés del 0,30%. A ese resultado se sumaron US$487.000 en costos por el traslado, mientras que las operaciones de cobertura financiera realizadas con el BIS y el Deutsche Bank arrojaron una pérdida de US$1.023 millones, por debajo de la revalorización neta de US$505 millones.