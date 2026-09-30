Con una agenda común, intendentes de PBA rechazaron cambios en Zonas Frías: afectará a 93 municipios

En el marco del impacto de las políticas que impulsa el presidente Javier Milei, intendentes del Gran Buenos Aires se reunieron en la ciudad de Bahía Blanca para construir una agenda en común centrada en la producción, empleo e infraestructura. Además sumaron su reclamo para la continuidad del beneficio de la Ley de Zona Fría que afectará a miles de familias bonaerenses.

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Quienes estuvieron presentes fueron Federico Achával del municipio de Pilar, Nicolás Mantegazza de San Vicente, Federico Otermín de Lomas de Zamora y Gastón Granados de Ezeiza. Juntos viajaron al sur de la provincia de Buenos Aires donde fueron recibidos por Federico Susbielles, jefe comunal de la ciudad.

Los representantes municipales que conformaron la Liga de Intendentes, intercambiaron experiencias sobre las capacidades productivas de cada distrito y analizaron la necesidad de convertirlas en nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo para las comunidades bonaerenses.

Producción, inversiones e infraestructura

Durante el encuentro realizaron una recorrida que incluyó distintos puntos vinculados con la actividad productiva de Bahía Blanca. Los intendentes visitaron el Consorcio de Gestión del Puerto, la Bolsa de Cereales y Productos y el Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera.

En esos espacios conocieron experiencias relacionadas con la producción y el desarrollo local, además de las principales fortalezas de la ciudad y su potencial en sectores como el puerto, la industria y el campo.

“Bahía Blanca tiene una enorme capacidad productiva y es un claro ejemplo del potencial que tiene nuestra Provincia para generar desarrollo, empleo y oportunidades”, señalaron desde la Liga.

Otro de los ejes planteados durante la visita fue la llegada de nuevas inversiones al país y a los municipios bonaerenses. En ese sentido, los intendentes remarcaron la importancia de que esos recursos se traduzcan en crecimiento dentro de los territorios.

“Necesitamos que lleguen inversiones porque significan más oportunidades de trabajo, producción e infraestructura. Queremos que esas inversiones se traduzcan en desarrollo para nuestros territorios, fortaleciendo las capacidades locales y generando nuevas oportunidades para nuestras comunidades”, expresaron.

Ley de Zona Fría

Además de la agenda productiva, la Liga de Intendentes puso en el centro de la discusión la situación de la Ley de Zona Fría. Los jefes comunales respaldaron el reclamo impulsado desde Bahía Blanca y cuestionaron una eventual reducción del beneficio que alcanzaría a 93 municipios bonaerenses.

Según plantearon los intendentes, la modificación tendría impacto directo sobre más de 3 millones de familias de la provincia, por lo que reclamaron que la mirada de los gobiernos locales sea contemplada en las decisiones nacionales que afectan a sus comunidades.

“Los intendentes tenemos la responsabilidad de escuchar, trabajar y representar a nuestras comunidades. Por eso acompañamos este reclamo y defendemos un beneficio que representa un alivio concreto para millones de bonaerenses. Las gestiones territoriales tienen que ser escuchadas cuando las decisiones nacionales impactan en la vida cotidiana de nuestras comunidades”, expresaron los integrantes de la Liga.

La visita a Bahía Blanca se suma al recorrido que la Liga viene realizando por distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es consolidar una agenda compartida entre los municipios y destacar las capacidades productivas de cada región frente a los desafíos que atraviesa el territorio bonaerense.