El vocero presidencial y titular de La Libertad Avanza (LLA) en La Pampa, Adrián Ravier, avanzó en la conformación de un frente electoral opositor para disputar la provincia en 2027. El dirigente libertario firmó un acuerdo con otras cuatro fuerzas políticas con el objetivo de coordinar "una estrategia común" y "construir una alternativa" al peronismo, que gobierna la provincia desde "hace más de cuatro décadas", tal como afirmó en su discurso. Del evento participaron referentes de los otros cuatro espacios a los que convocó a organizarse.

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El entendimiento reúne a La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical (UCR), Comunidad Organizada (CO), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa). Sin embargo, tal com o adelantó el propio Ravier, la iniciativa pretende sumar a otros espacios políticos y establecer un mecanismo de competencia que "evite las internas partidarias".

El documento fue suscripto por Ravier, de LLA; Martín Berhongaray, en representación de la UCR; Juan Carlos Tierno, por Comunidad Organizada; Agustina De la Nava, por el MID; y José Vázquez, por el Movimiento Federalista Pampeano.

Cero internas y unidad de acción: qué establece el acuerdo entre LLA y los otros espacios

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la decisión de avanzar "en la elaboración de propuestas programáticas comunes", sin que eso implique resignar la identidad ni la autonomía de cada partido. Las fuerzas firmantes acordaron trabajar sobre principios y lineamientos consensuados para construir una plataforma compartida.

En ese sentido, el documento establece que el entendimiento "tiene por objeto coordinar la participación electoral de estas fuerzas políticas y todas aquellas otras" de voluntad frentista, que quieran "sumarse en el futuro bajo un espacio común", tal como rezó el texto

Además, los dirigentes asumieron el compromiso de establecer mecanismos objetivos para definir la participación de cada sector y evitar que la selección de candidaturas termine en disputas internas. "En virtud de este acuerdo, las fuerzas firmantes asumen el compromiso de actuar de manera conjunta, con la voluntad política de avanzar mediante metodologías objetivas que eviten las elecciones internas", señala el texto final.

El entendimiento también deja abierta la posibilidad de incorporar nuevas agrupaciones políticas interesadas en integrar el frente. De esta manera, los cinco espacios buscarán "ampliar la convocatoria" y "consolidar una alianza con capacidad de disputar el gobierno provincial", tal como dice el texto y pidió el propio Ravier en el acto de hoy.