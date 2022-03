La Cámara de Diputados le dio media sanción al acuerdo con el FMI

Luego varias horas en el recinto, la Cámara baja le dio medio sanción al proyecto de ley que avala el acuerdo entre Argentina y el FMI. Máximo Kirchner no bajó al recinto y no tomó la palabra

Desde pasado el mediodía, en el Congreso se llevó adelante la sesión especial en la que la Cámara de Diputados. Allí la cámara baja le dio media sanción al proyecto de ley que avala el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 44.500 millones de dólares que tiene el país con el organismo por decisión de la gestión de Macri. La votación fue por 200 votos a favor, 37 en contra y 15 abstenciones

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dio inicio a la sesión que abordará el tratamiento al proyecto de ley que contempla el acuerdo con el FMI a las 14:20 y que terminó a las 3:40 AM. En definitiva, el Gobierno alcanzó los votos para que se traslade al Senado de la Nación donde, el oficialismo considera que saldrá rápidamente.

En medio de varios incidentes en la puerta del Congreso que incluyó piedrazos, detonaciones y una represión policial, los diputados nunca dejaron de sesionar. Desde el oficialismo siempre fueron optimistas con respecto a los votos necesarios para apoyar el proyecto de ley junto luego de que hayan avanzado las negociaciones con un sector de Juntos por el Cambio que se plegó al voto afirmativo.

El diputado Máximo Kirchner no bajó al recinto durante el debate, pero si lo hizo para votar. Sí lo hicieron sus compañeros de banca de La Cámpora y del kirchnerismo, entre ellos la secretaria del bloque, Paula Penacca, Leopoldo Moreau, Gabriela Estévez, Cristina Brítez, Florencia Lampreabe, Hugo Yasky. En la primera exposición, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), aseguró que "este gobierno, por sus principios, jamás hubiera recurrido al FMI sino que recibió una autentica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar" con el organismo internacional. En ese marco, Heller sostuvo que en el acuerdo "no se respetan los típicos aspectos de la ortodoxia que han primado en otros entendimientos" aunque dijo, "no hay nada que festejar".

En la previa a que se vote, se supo diputado nacional de Republicanos Unidos e integrante del interbloque de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy votará en contra del acuerdo entre el Gobierno argentino y el FMI, en disidencia con la decisión de la mayoría de su bancada y del oficialismo. También lo harán así Javier Milei y José Luis Espert. Otros de los que anticiparon su voto fueron Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, que también indicaron que no están de acuerdo con la votación.

A los minutos de comenzada la sesión, en la puerta del Congreso hubo disturbios que comenzaron cuando manifestantes arrojaron piedras contra la fachada del edificio y provocaron daños en las ventanas del despacho de Cristina Kirchner, mientras columnas de humo se elevaban en la calle por la quema de neumáticos.