Acuerdo con el FMI: Tetaz quiso apurar a Guzmán pero el ministro lo dejó sin palabras

El diputado mediático intentó increpar al ministro de Economía en su exposición en el plenario de comisiones en Diputados pero volvió a protagonizar otra muestra de falta de experiencia legislativa. Lo apuntaron por su falta de respeto.

En el plenario de comisiones en Diputados en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso sobre los detalles del acuerdo con el FMI presentado la semana pasada en la Cámara baja, el diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz volvió a protagonizar otro papelón que demostró su falta de experiencia en el trabajo legislativo. El economista mediático llevo 40 preguntas sobre el entendimiento con el organismo internacional pero se olvidó que se trataba de una comisión y no una charla personal.

En este marco, Tetaz intentó increpar al ministro de Economía y le reclamó las faltas de respuestas: "No he logrado que me contestaras una bien", lanzó y le siguió reclamando respuestas respecto "un número sobre el porcentaje del aumento tarifario que piensa aplicar el Gobierno". Ante la insistencia, Guzmán le respondió y lo dejo offside: "Como ministro de Economía no tengo la bola de cristal para saber qué va a pasar en el mundo con el precio del GNL", afirmó Guzmán en relación a la volatilidad del precio de dicho energético.

Luego, el ministro explicó que "lo que se plantea es que se quita el subsidio, por lo tanto el impacto depende del costo de la energía. No nos cuesta dar un número, pero si usted lee el programa verá que se está definiendo la segmentación que se busca ejecutar el día 1 de junio".

"Me hace una pregunta que no es relevante, porque hoy no se hace. Para definir un precio hay que saber cuáles son los costos en el que se define el precio, que incluye esos costos", cerró contundente el titular del Palacio de Hacienda.

Recientemente, Tetaz reconoció haber participado de una reunión con autoridades del Fondo Monetario Internacional en la previa de que el Congreso trata el acuerdo por la deuda externa que el organismo internacional acordó con el gobierno. Minutos más tarde, el legislador pidió al presidente, Alberto Fernández, derogar la ley que obliga a discutir el acuerdo en el Congreso. "Esta semana tuve un almuerzo al mediodía con un funcionario del Fondo Monetario Internacional. En off, en reserva, el almuerzo con él. Fue porque yo tengo que estar informado de cómo van las negociaciones y el gobierno no me informa. Fue en un bar público cerca del Congreso", dijo Tetaz. Llamativamente minutos después el legislador pidió al Presidente que elimine la ley que obliga a que cualquier acuerdo con el FMI pase por el Congreso.