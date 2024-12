La hipótesis de trata, desestimada: el detrás del procesamiento a todos los detenidos por el caso Loan y un nuevo pedido

Cuando se cumplen 174 de la desaparición de Loan Danilo Peña tras el almuerzo familiar en la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo procesó con prisión preventiva a los 7 imputados. Los acusó de la sustracción y ocultamiento del menor, basándose en los artículos 146 y 45 del Código Penal y también acusó por amenazas al ex comisario Walter Maciel y a la ex funcionaria María Victoria Caillava, según el artículo 55 del Código. En el escrito, la jueza hace una distinción con el ex comisario Maciel, a quien acusa de ser partícipe en la sustracción pero además lo imputa por el encubrimiento agravado.

En el escrito de más de mil páginas al que tuvo acceso El Destape, la jueza ratificó que es necesario mantener la prisión preventiva de Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel por un máximo de 2 años teniendo en cuenta los peligros procesales que podrían correrse en el caso de morigerar esa situación y dictó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para Mónica del Carmen Millapi, esposa de “Fierrito” Ramírez, quien además deberá fijar domicilio del cual no podrá ausentarse sin expresa autorización judicial. Para esto, la jueza se basó en los informes de salud de Millapi que confirman que está siendo tratada con ansiolíticos y antidepresivos.

Para garantizar el pago de las costas del proceso, la Jueza dictó el embargo preventivo de los bienes de todos los imputados. En el caso de Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Laudelina Peña y Antonio Benítez, deberán cubrir el monto de un millón de pesos cada uno. Por el lado del ex comisario Walter Maciel, el monto a cubrir en el embargo es de 8 millones de pesos, mientras que a Carlos Pérez y Victoria Caillava les impusieron un embargo de 20 millones de pesos cada uno. La diferencia, según el escrito, se basó en precedentes de la Justicia Federal de Corrientes y tuvo en cuenta la situación socioeconómica de cada uno de los imputados.

La hipótesis de trata, desestimada

La Jueza Pozzer Penzo dictó la falta de mérito de todos los acusados en cuanto a la investigación por “abandono de persona” y también por “captación de personas con fines de explotación agravada por tratarse de un menor de 18 años”. De esta forma, aunque mantiene el interés de la investigación, se confirma el adelanto de El Destape en cuanto a que la Justicia abandonó la hipótesis de que Loan fue captado por una red de trata o que se perdió en medio del campo tras un descuido de los mayores que estaban con él. En su escrito, la jueza confirma que existe “insuficiencia probatoria” para esos supuestos pero eso no implica que no deba seguirse investigando hipótesis que se desprendan de supuestos similares.

Por su parte, la jueza rechazó el pedido para imputar a Macarena Peña y a Cristian Gutierrez ya que, a su entender, no existe hasta el momento el grado de sospecha suficiente en la causa contra ellos. Sin embargo, ordenó que Macarena Peña y Camila Núñez sean citadas a declarar nuevamente en condición de testigos. La declaración, proyecta Pozzer Penzo, será luego de que se le tome la ampliación de la declaración indagatoria a Antonio Benítez y la ampliación de la testimonial a José y María, los padres de Loan. Esas declaraciones, afirma el escrito, se realizarán las próximas semanas de forma presencial en el Juzgado Federal de Goya. Además, la jueza estimó que es urgente la incorporación al expediente de los resultados de varias medidas de prueba que podrían ser determinante para futuros pedidos judiciales.

Por último, la jueza ordenó continuar la búsqueda de Loan Danilo Peña hasta que sea localizado y se conozca su paradero. Pese a las acusaciones y el pedido, de los procesamientos no se desprende una hipótesis certera que pueda responder a las preguntas que resuenan desde aquel 13 de junio, ¿qué pasó y dónde está Loan?.