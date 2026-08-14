“Acá es Milei o peronismo”: Quintela, tras reunirse con Kicillof, Massa y Máximo, fortalece el armado para 2027

En el marco de las distintas reuniones que viene encabezando Ricardo Quintela para el armado político del peronismo, el mandatario provincial y presidente del PJ riojano valoró el encuentro junto a Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa de cara a las elecciones presidenciales del 2027. "Acá es Milei o peronismo, no hay otra alternativa", sentenció a El Destape 1070 mientras reivindicó la necesidad de ordenar la estructura partidaria y mantenerse las PASO.

"Es necesario organizarnos para alcanzar los objetivos que nos hemos planteados", destacó y confirmó que el objetivo mayor del peronismo es "tomar el poder para transformar el país, y fundamentalmente lo que se necesita es que se mantengan las PASO".

En tanto, luego del encuentro en el que también estuvieron presentes Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella, el mandatario dijo: "Un gran sector de la sociedad argentina ve que el peronismo está en un proceso de reorganización firme, con sus dirigentes que trabajan responsablemente, que se hacen cargo de la situación en que se encuentra el peronismo y la republica argentina".

Según Quintela, desde el peronismo se piensa que debe construirse un gobierno para toda la sociedad: "Hay que transformar la vida de la gente con un país en desarrollo, crecimiento, recuperando el poder adquisitivo del asalariado, de los jubilados, el tema de la gratuidad de los medicamentos para la tercera edad".

"Lo mismo para las personas con discapacidad, las que padecen patologías terminales, los estudiantes. Rápidamente se debe dar respuesta a estos sectores, y plantar el tema del crecimiento del pueblo", expresó Quintela y subrayó: "Acompañar a Milei significa cuatro años más de sufrimiento, de destrucción y entrega del país".

Armado del 2027

Respecto al armado de las alianzas para consolidar una propuesta de gobierno más amplio, el mandatario señaló diferencias ideológicas con "Villarruel pero sí con Myriam Bregman".

En este sentido, detalló que más allá de las partes que la conforman como "el Frente Cívico de Gerardo Zamora, el partido renovador de Sergio Massa" deben "ampliarse a una izquierda no radicalizada, y a una derecha no radicalizada".

"Somos peronistas y el peronismo es un movimiento que permite a quien no piensa como uno, pero el objetivo final es la toma del poder para la transformación", detalló y aclaró respecto a la intención del Gobierno libertario de eliminar las PASO: "Creo que a lo que le teme La Libertad Avanza es que sea tan fuerte la oferta del peronismo, que se va a mover y va a despertar este gigante dormido que da los primeros pasos al objetivo".

Recuperar lo entregado por Milei

Tras las declaraciones de incluir las ideas de la expropiación en el programa de campaña, y las criticas del Gobierno nacional al respecto, el gobernador riojano reconstruyó el esfuerzo que llevó recuperar "las empresas estratégicas" privatizadas durante el menemismo en la década del 90 y cuestionó las políticas nacionales.

"Están regalando las joyas de la abuela nuevamente, como la Hidrovía Paraná-Paraguay", y adelantó las consecuencias "para gobernar un país despojado de todo su capital", reflexionó respecto a la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía Paraná-Paraguay, junto al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus en junio de este año.

Asimismo, reiteró que el objetivo del peronismo "es transformar el país y explotar las riquezas del país", pero muy distinto a la política del RIGI "que no dejan nada, y el Super RIGI que es peor".

Fue así que Quintela analizó la política internacional que lleva adelante el gobierno libertario y la intromisión de Estados Unidos en la política interna. "Donald Trump, quien conduce Estados Unidos, también se cree dueño de la voluntad del pueblo argentino; la intromisión en los asuntos internos del país que hace EEUU es lamentable. La verdad que genera un antecedente que es muy grave y hay que eliminar", denunció.