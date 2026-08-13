Quintela brindó detalles sobre la cumbre peronista que reunió a Kicillof, Máximo y Massa: "Una propuesta"

Durante una reunión de más de tres horas en el Hotel Emperador, el gobernador Ricardo Quintela mantuvo una reunión con Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, el senador Gerardo Zamora y los gobernadores Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán y Gustavo Melella. Durante el encuentro, el primer mandatario riojano adelantó que el primer objetivo del espacio es frenar cualquier modificación al sistema de elecciones primarias. "La primera tarea nuestra es tratar de impedir la eliminación o la postergación de las PASO", afirmó en diálogo con Futurock.

"Fue la primera vez que nos encontramos todos los compañeros que representamos distintos sectores, fundamentalmente con un criterio federal", describió el mandatario riojano, y precisó que allí se conversó "sobre la realidad que está viviendo el país y sobre la organización del movimiento nacional justicialista".

Quintela remarcó que la mesa no está cerrada y que aspira a ampliarla. "Se van a ir incorporando muchos compañeros que son muy importantes, que pertenecen a distintas provincias, y se tienen que escuchar sus voces, su opinión, su visión, para que podamos tener una capacidad de síntesis y presentar a la sociedad una propuesta que sea muy interesante", planteó.

Consultado sobre la ausencia de los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, el riojano confirmó que no fueron convocados. "Por el momento, no. Con ellos tenemos que conversar", respondió, y anticipó que él mismo se ocupará de esas gestiones: "Voy a trasladarme a sus provincias a conversar con ellos, para ver qué posibilidad hay de que podamos retomar el proceso de unidad que hemos comenzado".

En ese sentido, aclaró que la unidad que propone no supone homogeneidad. "No quiere decir que pensemos todos igual, pero sí que estemos sentados en la mesa con todos los problemas que tiene la Argentina y cuáles son las soluciones", sostuvo. El objetivo, según explicó, es "recuperar en cada provincia a todas las compañeras y compañeros que por equis causa se han alejado del peronismo", de modo que el movimiento funcione como "columna vertebral de un frente lo suficientemente amplio" para encarar las transformaciones que considera necesarias: reactivación industrial, recuperación de las pymes y mejora del poder adquisitivo de los salarios.

El gobernador aclaró que no se fijó fecha para una nueva reunión, pero sí se repartieron responsabilidades. Los presidentes de ambos bloques deberán trabajar sobre los legisladores para bloquear la modificación del régimen de primarias y también para frenar lo que describió como la entrega de empresas estatales rentables.

Sobre ese punto, mencionó dos casos concretos. "El agua es un servicio esencial que tienen que gozar todos los ciudadanos argentinos. La tienen que pagar, sí, pero no el precio que van a pagar en caso de que se privatice", advirtió respecto de AySA. Y en materia energética señaló: "Quien la produce es el Estado, quien la transporta es el Estado, y quien la distribuye en casi todas las provincias también es el Estado. Y de golpe se lo estamos dando a capitales privados que no han puesto un solo peso para que esto esté".

Ante la consulta sobre el impacto electoral de una eventual eliminación de las primarias, Quintela fue categórico: "Yo creo que sí, me puedo equivocar, pero creo que sí", respondió al ser preguntado si el oficialismo de Javier Milei perdería igual. Y fundamentó: "No hay una razón efectiva, concreta, para votar a este hombre. A nadie le va bien. Todos han perdido su poder adquisitivo, todos han bajado su nivel de vida".

Sobre las candidaturas presidenciales dentro del espacio, admitió que en la mesa había "dos o tres" aspirantes, aunque tomó distancia de la propia. "Todo dirigente político aspira, pero eso no es más que una aspiración. Mi máximo objetivo es lograr que exista un proceso de unidad dentro del peronismo", planteó.

Los detalles de la reunión

Según detallaron, la conversación se desarrolló en buen tono y la principal definición fue sostener las PASO como herramienta para resolver las diferencias internas, justo cuando el Gobierno comenzó -ahora en serio- a reunir los votos necesarios para eliminarlas. "Nadie puso el carro adelante del caballo", destacó Martínez sobre el clima del encuentro.

Ante la ausencia de una conducción definida, Mayans y Martínez necesitaban acordar una línea política clara sobre algunos de los temas importantes que se debatirán próximamente. Entre ellos, el Presupuesto 2027 y las transferencias a las provincias, una discusión que volvió a tomar temperatura a partir de las revelaciones sobre el desvío de fondos recaudados mediante el impuesto a los Combustibles, que debían destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales. También repasaron los nuevos proyectos que el gobierno de Javier Milei pretende impulsar en el Congreso, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Como era previsible, coincidieron en rechazarlos.

Pero, principalmente, se centraron en la cuestión electoral. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó este miércoles de un encuentro de los gobernadores del Norte Grande en Misiones y, si bien allí no se habló de las PASO, avanzaron en acuerdos que podrían traducirse en nuevos entendimientos en el Congreso. Además, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llamó al expresidente Mauricio Macri y acordaron realizar una cumbre para definir una posible alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Todo indica que la Casa Rosada aceleró las definiciones electorales, cuyo primer objetivo es la eliminación de las primarias. En el oficialismo entienden que, sin PASO, aumentan las posibilidades de que Milei consiga la reelección en primera vuelta frente a una oposición dividida. En cambio, un balotaje le resultaría casi imposible, según las encuestas.

Los referentes del peronismo coincidieron en la necesidad de mantener las PASO como instrumento para construir una alternativa “lo más amplia posible” para enfrentar a Milei, como suele plantear Kicillof. El gobernador bonaerense y Máximo Kirchner hacía tiempo que no se veían personalmente, pero, según comentaron los presentes, la charla transcurrió en total armonía. Primero compartieron una picada y luego cenaron. Kicillof ya se había pronunciado a favor de mantener las primarias y ahora se sumó el resto de la primera línea del peronismo. Massa no oculta su deseo de buscar revancha en la carrera presidencial y una interna podría ofrecerle un escenario propicio para postularse. Semanas atrás, el senador Sergio Uñac también manifestó su intención de competir. Hasta el expresidente de River Jorge Brito dejó abierta la posibilidad de participar de una interna.