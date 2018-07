El Grupo Clarin sigue primero y de lejos en el ranking de beneficiarios de la pauta oficial que digita Mauricio Macri. En lo que va de 2018 recibió 139 millones de pesos. Sumado a lo que cobró desde la asunción de Macri ya pasó los 1.200 millones. Más de un millón de pesos por día del presupuesto nacional para sostener el blindaje mediático del Gobierno por parte del holding que comanda Héctor Magnetto.

Estos números solo incluyen la pauta oficial del Gobierno Nacional y sus organismos descentralizados. Hay otras dos grandes cajas de pauta que también aportan a las arcas de Clarín: las manejan Horacio Rodriguez Larreta y Maria Eugenia Vidal. El primero aún no informó los montos de 2018, pese a que los períodos anteriores sí están disponibles en la web del gobierno porteño. Vidal, por el contrario, nunca informó cuanto dinero de los bonaerenses utiliza para que los medios la presenten como el hada buena del PRO.

El Grupo Clarin se lleva casi el 18% de la pauta oficial de Gobierno Nacional, un porcentaje estable desde que asumió Macri. Esta relación privilegiada hace que los demás medios lo corran de atrás. En lo que respecta a pauta oficial, el Grupo Uno, que maneja Daniel Vila, recibe apenas la mitad que Clarín. El podio lo completa Viacom, los dueños de Telefé y sus canales provinciales, con poco más de un tercio de lo que obtiene Clarín.

El tema excede a la pauta oficial, ya que además de los privilegios gubernamentales Magnetto también utiliza distintos mecanismos para que la pauta privada no recale en sus competidores.

pauta.jpg

Los 1.200 millones de pesos que el Gobierno Nacional le dio a Clarín equivalen a dos veces el presupuesto completo del Sistema Nacional de Medios Públicos para el 2018. En el marco de los despidos masivos en Télam, este dato cobra relevancia. Con lo que Macri le entregó a dedo a Magnetto podrían sostenerse sin problema los medios públicos. La decisión, claramente, es otra.

Según el presupuesto 2018 el Gobierno va a destinar este año exactamente 2.396.750.346 pesos para pauta oficial. En las planillas que publicó la Jefatura de Gabinete consta que, en el primer semestre de 2018, se ejecutó el 32% de ese monto, por lo que el Gobierno tiene un buen resto hasta finales de año para invertir en el blindaje del ajuste.

El Gobierno Nacional publica en forma semestral el otorgamiento de pauta oficial. Lo hace en dos formatos. Por un lado, las planillas con detalle por proveedor y medio, pero no discrimina por grupo de medios, algo que realizó El Destape para esta nota. Por otro, un anexo donde detalla los principales aportes por tipo de medio (TV, radio, web, etc.), pero no toma en cuenta quién recibe la pauta sino el medio en que se emite, lo que da lugar a equívocos. Por ejemplo, los medios del Grupo Indalo figuran con ingresos que no cobran las empresas que los controlan sino gestores publicitarios.

En los canales de TV nacional el listado lo encabeza Telefé con 37.842.793 pesos, seguido de cerca por Canal 13 que recibe 50.000 pesos menos. Este orden se repite en el orden provincial, donde canal 8 de Córdoba (de Viacom) supera a canal 12 de la misma provincia (que es de Clarín). Sin embargo, el orden es engañoso, ya que en estos rubros Viacom supera a Clarin pero por poco y es en los únicos que compiten.

Los medios del holding que timonea Magnetto encabezan los receptores de pauta de canal de cable con TN, de diarios con Clarín, de diarios del interior con La Voz del Interior, de radios AM con Mitre, de FM como La 100, de webs con el portal de Clarín e incluso de webs del interior con la del diario Los Andes.

canje vs directo.jpg

En las ordenes de pauta hay dos tipos, las que se reciben en forma directa y las que son canjes por deudas de las empresas. El Gobierno informó que reduciría el rubro canjes, pero el 23% de la pauta sigue manejándose de esa forma. La repartija, sin embargo, es desigual. Los medios oficialistas reciben todo en forma directa, a excepción del Grupo Uno.

pauta en grafico de barras.jpg

Otro eje que surge de la información de Jefatura de Gabinete es la falta de federalismo en el otorgamiento de pauta oficial. Los números indican que los medios porteños se llevan el 61% de la pauta que otorga el Gobierno Nacional. Lo sigue la provincia de Buenos Aires con un 15%, y luego el resto de las provincias.