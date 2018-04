La Cámara Federal porteña ordenó la prisión preventiva del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, en la causa por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos utilizados para la obras en la mina de Río Turbio.

Baratta, quien recuperó su libertad por la compra de gas licuado porque el Tribunal le dictó la falta de mérito, ahora corre riesgo de volver a quedar detenido de quedar firme el fallo de los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero que disponen su prisión preventiva.

De esta forma, Baratta no irá preso hasta tanto la Cámara Federal de Casación confirme el fallo de segunda instancia. La investigación en la cual está detenido el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, se investiga el desvío de fondos para distintas obras en la mina Río Turbio, de la provincia de Santa Cruz, con un presupuesto total de 26.000 millones de pesos. En la causa se investiga el desvío de 265 millones de pesos que no fueron destinados a las obras.

En primera instancia, el juez federal Luis Rodríguez lo había procesado a Baratta pero sin prisión preventiva, lo que fue apelado por el fiscal Carlos Stornelli, quien fue removido del caso por pedido de ese ex funcionario. Ahora, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia ordenaron la detención de Baratta; de Martín Goicochea, decano de la UTN Río Gallegos; y Hugo Sánchez, presidente de la Fundación de la universidad. Asimismo, se ordenó la prisión preventiva del intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, que se encuentra detenido en otra causa conexa a la causa madre de Río Turbio.

Baratta había conseguido su libertad cuando la Sala I de la Cámara federal porteña dictó la falta de mérito en la causa donde el juez Claudio Bonadio lo procesó por la compra de gas natural licuado a través de buques.