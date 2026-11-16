Sun Yat-sen, Xi Jinping y los liderazgos que transforman la historia

El 12 de noviembre, Xi Jinping pronunció un discurso de enorme trascendencia con motivo del 160.º aniversario del nacimiento de Sun Yat-sen, el revolucionario que impulsó el fin del sistema imperial y abrió el camino hacia la China moderna. El significado de aquel homenaje excede la conmemoración de un prócer nacional. Expresa una característica fundamental del liderazgo chino: la capacidad de recuperar y proyectar hacia el futuro los grandes procesos históricos que hicieron posible la transformación del país.

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En un artículo reciente publicado en El Destape, dedicado a Zhu Rongji, planteaba una pregunta central: ¿Qué liderazgos necesitan los países para conducir transformaciones estructurales sin perder su dirección estratégica? La figura de Sun permite profundizar esa reflexión: los grandes dirigentes son aquellos capaces de interpretar las necesidades históricas de una nación y construir proyectos que trascienden su propia generación.

Sun Yat-sen y el nacimiento de la China moderna

Sun Yat-sen nació en 1866, cuando China atravesaba uno de los períodos más difíciles de su historia. Las guerras del opio, los tratados desiguales, las intervenciones extranjeras y la decadencia de la dinastía Qing habían colocado a una de las civilizaciones más antiguas del mundo en una situación de profunda subordinación internacional.

Sun comprendió que recuperar la soberanía exigía una transformación política, económica y cultural. Su proyecto se sintetizó en los Tres Principios del Pueblo: nacionalismo, democracia y bienestar popular. La independencia debía acompañarse de instituciones modernas, desarrollo económico y mejores condiciones de vida.

La Revolución de Xinhai de 1911 puso fin al régimen imperial y Sun se convirtió en presidente provisional de la República de China en 1912. Aunque su gobierno fue breve, abrió una nueva etapa histórica. Posteriormente impulsó la cooperación con los comunistas, la alianza con la Rusia soviética y el apoyo a obreros y campesinos, comprendiendo que la transformación nacional requería una amplia articulación de fuerzas políticas y sociales.

Su legado también fue extraordinariamente visionario en materia de infraestructura. En su obra Estrategia para la construcción nacional imaginó ferrocarriles, puertos, carreteras, canales y grandes complejos industriales. En 1919 propuso aprovechar el potencial hidroeléctrico del río Yangtsé en la región de las Tres Gargantas. Para una China empobrecida, fragmentada y con escasas capacidades industriales, aquella iniciativa parecía prácticamente imposible.

Sin embargo, bajo la conducción del Partido Comunista, el proyecto fue aprobado en 1992, comenzó a construirse en 1994 y alcanzó su plena capacidad de generación en 2012. Con 22.500 megavatios, las Tres Gargantas se convirtieron en la mayor central hidroeléctrica del mundo por potencia instalada. Su construcción exigió desviar el Yangtsé, levantar una represa de 2.309 metros de longitud y 185 metros de altura, construir gigantescas esclusas y reubicar aproximadamente 1,3 millones de personas.

La obra constituye una expresión concreta de continuidad histórica: una visión concebida por Sun y materializada por generaciones posteriores, bajo otro sistema político, cuando China desarrolló las capacidades industriales, tecnológicas y organizativas necesarias. Para Sun, la soberanía debía sostenerse sobre capacidades materiales. Sin desarrollo productivo y autonomía tecnológica, la independencia política permanecía incompleta.

Xi Jinping y la continuidad de un proyecto histórico

Uno de los aspectos más significativos del discurso de Xi es que reivindica a un dirigente perteneciente a una tradición política diferente de la comunista. Sun fue el principal referente del movimiento que dio origen al Kuomintang, partido que posteriormente protagonizaría una prolongada confrontación con el Partido Comunista.

Xi sitúa esas diferencias dentro de una trayectoria histórica más amplia, cuyo hilo conductor es la independencia, la modernización y la revitalización nacional. Sostuvo que los comunistas chinos fueron defensores, colaboradores y continuadores de la causa revolucionaria de Sun Yat-sen.

Esta interpretación vincula la revolución de 1949, la construcción socialista, las reformas impulsadas por Deng Xiaoping y la actual modernización china dentro de un proyecto nacional de larga duración. La capacidad de reconocer antecedentes históricos, incluso provenientes de otras tradiciones políticas, constituye una dimensión destacable del liderazgo de Xi Jinping.

El presidente recuperó seis elementos fundamentales del pensamiento de Sun: patriotismo, centralidad del pueblo, búsqueda de la verdad, perseverancia frente a las dificultades, unidad nacional y apertura al mundo. También reivindicó la necesidad de aprender de otras civilizaciones preservando la identidad propia, articulando el marxismo con las condiciones concretas de China y su tradición cultural. Se trata de una concepción de la modernización que reconoce la posibilidad de construir caminos propios, sin reproducir necesariamente los modelos occidentales.

Del sueño industrial al Momento Shenzhen

Existe una conexión profunda entre aquella visión de Sun y el desarrollo tecnológico contemporáneo. Más de un siglo después, China posee la mayor red ferroviaria de alta velocidad, algunos de los principales puertos comerciales y la mayor capacidad manufacturera del planeta.

La transformación actual incorpora una nueva dimensión. Lo que denomino el Momento Shenzhen representa un paradigma productivo basado en la integración de ecosistemas tecnológicos e industriales: inteligencia artificial, robótica, semiconductores, telecomunicaciones, baterías, vehículos eléctricos y energías renovables.

Su dinámica combina innovación, integración industrial, escala, reducción de costos y difusión tecnológica. Estas capacidades permiten acelerar la incorporación de tecnologías y transformar simultáneamente múltiples sectores productivos.

La continuidad histórica resulta extraordinaria. Sun imaginó las bases de una nación industrial. Mao Zedong condujo la revolución que consolidó la soberanía política. Deng Xiaoping impulsó las reformas y la apertura que aceleraron la industrialización. Xi Jinping conduce una nueva etapa centrada en las capacidades científicas, tecnológicas y productivas.

Cada período tuvo sus contradicciones y desafíos, pero la persistencia de objetivos estratégicos durante generaciones constituye una clave fundamental para comprender la transformación china.

El Kuomintang, Xi Jinping y la reunificación nacional

La reivindicación de Sun adquiere una dimensión política adicional cuando observamos las actuales relaciones entre el Partido Comunista y el Kuomintang. Tras la muerte de Sun en 1925, el Kuomintang quedó bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek. La ruptura con los comunistas desembocó en una prolongada guerra civil. En 1949, tras la victoria de Mao Zedong, el gobierno del Kuomintang se trasladó a Taiwán, donde mantuvo las instituciones de la República de China.

En abril de 2026 ocurrió un acontecimiento de gran significado político: Cheng Li-wun, presidenta del Kuomintang, encabezó una delegación que visitó China continental antes del viaje de Donald Trump a Beijing. Durante su visita rindió homenaje a Sun Yat-sen en su mausoleo de Nanjing. El 10 de abril fue recibida por Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo. Se trató del primer encuentro entre los máximos dirigentes de ambas organizaciones en una década.

Dos partidos que protagonizaron una guerra civil y representan sistemas políticos diferentes encontraron en Sun una referencia histórica compartida para dialogar sobre el futuro de las relaciones entre ambos lados del estrecho.

El encuentro también refleja una característica del liderazgo de Xi: la utilización de la memoria histórica, el diálogo político y los vínculos culturales como instrumentos para construir entendimientos estratégicos.

La cuestión de Taiwán ocupó un lugar destacado en su discurso de noviembre. Xi recordó que Sun defendió firmemente la unidad nacional y reiteró la propuesta de avanzar hacia una reunificación pacífica bajo el principio de «un país, dos sistemas», sobre la base del principio de una sola China y del Consenso de 1992.

La fórmula, desarrollada durante la etapa de Deng Xiaoping y aplicada a Hong Kong y Macao, contempla la coexistencia de diferentes sistemas económicos, jurídicos e institucionales dentro de un mismo Estado soberano. Beijing propone una modalidad específica para Taiwán, cuyas características deberían negociarse considerando las particularidades de la isla.

Xi manifestó disposición a dialogar con distintos sectores taiwaneses, atender sus intereses y promover la integración pacífica, reiterando simultáneamente su oposición a la independencia formal de Taiwán. Existen, naturalmente, diferencias profundas. El Partido Democrático Progresista, actualmente en el gobierno taiwanés, mantiene posiciones enfrentadas con Beijing, mientras que la fórmula «un país, dos sistemas» tampoco constituye una propuesta aceptada por el Kuomintang.

Precisamente por eso, el encuentro entre Xi y Cheng adquiere relevancia: demuestra que, pese a las tensiones, existen canales políticos para explorar entendimientos y evitar una confrontación militar. En un escenario de creciente competencia estratégica entre China y Estados Unidos, la estabilidad del estrecho de Taiwán resulta fundamental para la seguridad regional, el comercio internacional y las cadenas tecnológicas globales.

Malvinas y Taiwán: el respaldo recíproco a la integridad territorial

Esta dimensión de la soberanía y la unidad nacional tiene una vinculación directa con la Argentina. Ambos países han construido una posición de respaldo recíproco basada en el respeto de la soberanía y la integridad territorial, aunque las cuestiones de Malvinas y Taiwán poseen trayectorias históricas y marcos jurídicos diferentes. Argentina sostiene el principio de una sola China, mientras Beijing respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y la reanudación de negociaciones con el Reino Unido conforme a las resoluciones de Naciones Unidas.

El respaldo chino adquiere especial relevancia por su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y por la firmeza y continuidad de sus pronunciamientos, que lo sitúan entre los apoyos más explícitos al reclamo argentino dentro de ese órgano. En junio de 2026, China volvió a defender la posición argentina ante el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas.

Esta reciprocidad, sostenida por gobiernos argentinos de diferentes orientaciones políticas, constituye un ejemplo concreto de cómo la defensa de intereses soberanos puede transformarse en una política de Estado y en un fundamento duradero de la relación estratégica bilateral.

Los liderazgos y el destino nacional

Sun Yat-sen murió en 1925 sin ver materializada la China industrial que había imaginado. Sin embargo, sus principales preocupaciones continúan presentes: soberanía, desarrollo productivo, modernización institucional, unidad nacional y bienestar popular.

La reivindicación realizada por Xi Jinping demuestra cómo un proyecto histórico puede recuperar tradiciones políticas diferentes y encontrar continuidad incluso después de profundas confrontaciones.

Esta experiencia ofrece una reflexión especialmente relevante para la Argentina. Nuestro país también cuenta con tradiciones políticas que formularon proyectos de industrialización, integración territorial, soberanía económica y justicia social. Pero demasiadas veces los cambios de gobierno estuvieron acompañados por la interrupción de políticas estratégicas y el debilitamiento de capacidades estatales.

La enseñanza consiste en comprender la importancia de construir acuerdos nacionales duraderos alrededor de la educación, la ciencia, la tecnología, la infraestructura, el desarrollo industrial y la autonomía estratégica. Como señalaba al analizar la trayectoria de Zhu Rongji, la Argentina necesita dirigentes capaces de interpretar las grandes transformaciones internacionales y modernizar las herramientas del Estado sin abandonar sus objetivos fundamentales.

La experiencia de Sun agrega una dimensión indispensable: los grandes liderazgos deben ser capaces de pensar más allá de su mandato, de su partido y de su generación. La independencia económica, la soberanía política y la justicia social necesitan nuevas expresiones en la inteligencia artificial, la transición energética, la infraestructura digital y la integración productiva.

Sun Yat-sen imaginó una China soberana, moderna y próspera cuando esa posibilidad parecía lejana. Más de un siglo después, Xi Jinping reivindica su legado desde la conducción de una de las principales potencias económicas, científicas y tecnológicas del planeta.

Allí reside una enseñanza fundamental: la dimensión histórica de un liderazgo también se mide por su capacidad para construir un proyecto colectivo que pueda ser continuado, enriquecido y transformado por las generaciones siguientes.