Argentina pidió ante el Tribunal del Mar que Reino Unido deje de explotar petróleo en Malvinas

En el segundo y último día de audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) la delegación argentina volvió a pedir que el Reino Unido deje de explotar hidrocarburos "unilateralmente" en la cuenca norte de las Islas Malvinas. La demanda, que se centra sobre el proyecto Sea Lion, debe ser analizada por la corte, que se estima que emita un fallo a fines de noviembre.

{{{htmlAmp}}}

Este miércoles por la mañana, la delegación volvió a insistir en "la competencia prima facie del tribunal arbitral, la plausibilidad de los derechos argentinos, el riesgo de perjuicio irreparable y la urgencia de adoptar medidas provisionales", antes de que comiencen las perforaciones previstas de Sea Lion, empresa de capitales británicos e israelíes que opera a 200 kilómetros al norte de Malvinas.

El abogado Marcelo Kohen, el profesor Nico Schrijver y el embajador Mario Oyarzábal respondieron a los argumentos de la delegación británica, que insiste en la autodeterminación de los kelpers. "Estamos en una era en la que debemos poner fin al último vestigio del colonialismo", dijo Kohen, uno de integrantes del grupo argentino que viajó a Hamburgo, Alemania.

Kohen cuestionó al Reino Unido por "pretender ejercer soberanía sobre la plataforma continental ignorando que la cuestión de soberanía no está resuelta", según indicó Presidencia en un comunicado.

"El hecho de que las partes disputen la soberanía no transforma las áreas marítimas alrededor de las Malvinas en una especie de mar británico donde el Reino Unido sería libre de explotar recursos como le plazca”, agregó Kohen.

En términos concretos, la Argentina sostiene que, mientras persista la controversia, el Reino Unido "no puede avanzar unilateralmente en la explotación de recursos naturales no renovables y generar daños irreparables antes de que el tribunal arbitral esté en condiciones de intervenir".

"Ahora o nunca"

Por su parte, Schrijver advirtió por la "urgencia" y el riesgo de "daño irreparable" de la explotación petrolera de Sea Lion, que pasó de un program de exploración a uno de explotación con 26 pozos y una producción proyectada de más de 30 millones de barriles.

"Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo. Es ahora o nunca", lanzó.

Según trascendió, el TIDM deberá ahora analizar los alegatos y la defensa para luego emitir un fallo que se espera para fines de noviembre o principios de diciembre.

El origen de la disputa

El 28 de septiembre, el Gobierno anunció que recurriría a un mecanismo de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Firmado en 1982, este tratado internacional reconoce al TIDM como uno de los organismos facultados para resolver controversias vinculadas con su aplicación.

Dos semanas después, el 13 de octubre, la Argentina presentó ante ese organismo una solicitud de medidas provisionales para frenar el desarrollo de Sea Lion, el emprendimiento de explotación petrolera que llevan adelante la compañía israelí Navitas, con una participación del 65%, y la británica Rockhopper, titular del 35% restante. El proyecto prevé comenzar a extraer cientos de miles de barriles en 2028.