Elecciones 2023: Javier Milei, entre el falso liberalismo y el punitivismo conocido

Los resultados de las PASO en estas elecciones 2023 llevaron a los especialistas en distintas temáticas a analizar con mayor detenimiento las políticas planteadas por el espacio conducido por Javier Milei, a los efectos de estudiar en qué medida se puede correlacionar las propuestas con algún tipo de mejor efectiva para los habitantes de nuestro país. Para esto, es importante estudiar las plataformas electorales, muchas veces poco analizadas y hasta olvidadas en el proceso electoral, pero que resultan ser la expresión más genuina de los pensamientos profundos de aquellos que nos piden el voto en cada elección, una suerte de contrato en el que queda establecido a qué se comprometen los candidatos, que podemos esperar de ellos.

En este sentido, nos proponemos reflexionar en torno a las propuestas en materia de “seguridad nacional y reforma judicial” de la “Libertad Avanza” adelantando que lo que surge no es nada novedoso. En muchos casos plantea acciones existentes o bien reduccionismos rimbombantes que por probados demostraron su gran ineficiencia.

Las propuestas de “La libertad Avanza” en la materia son construidas a partir de un diagnóstico falaz, con frases de ocasión que adolecen de análisis serios, en donde no solo se mezcla de una forma poco responsable la seguridad interior con la defensa nacional, sino que pareciera ser una mera cuestión de derechos laborales no reconocidos a los miembros de las Fuerzas Armadas (literal), de atraso tecnológico y en materia penitenciaria al deterioro del Servicio Penitenciario Federal y a lo que denominan “ideologización en favor del detenido”. Hasta acá nada muy novedoso.

En nuestro país, la población penitenciaria desde el año 2000 al 2021 se incrementó un 267%, es decir que en nuestro país no hace falta endurecimiento de penas para que las personas vayan presas. Pero, adicionalmente, propone cosas que ya existen, están en funcionamiento o no son de competencia del Poder Ejecutivo Nacional, como ser la creación de “una base de datos de vehículos con impedimento para circular vinculada a cámaras de seguridad con lector de dominios de vehículos (patentes) y promover su ampliación a las provincias”. O la base de datos de pedido de captura. Como dijimos solo frases de ocasión. Aún más, propone articulación de leyes para el trabajo coordinado y la promoción de acciones interjurisdiccionales: ya existe y tiene alrededor de 28 años, se llama Ley de Seguridad Interior. Lo más grave: plantea la desregulación del mercado de armas cuando en nuestro país existen territorios como Rosario en los cuales se intercambian éstas por drogas u homicidios. Todo destinado al fracaso.

Lo peligroso no radica en aquello que es remanido sino el pensamiento profundo que está puesto al fondo de todo, como una suerte de letra chica: plantea promover una doctrina de seguridad nacional y crear e implementar directivas de seguridad nacional. Estos son los puntos verdaderamente peligrosos porque implican la creación de hipótesis de conflictos con potenciales enemigos que deben ser tratados como si estuviéramos en guerra. Si no hay hipótesis de conflicto bélico con otra potencia ¿Cuáles son los enemigos a vencer?: si nos llevamos por los discursos del último tiempo, toda persona que desee hacer valer su derecho, manifestar su disconformidad y/o los excluidos del sistema, aquellos que no se benefician con la invisible y poderosa mano del mercado.

No cabe ninguna duda de que nuestro país se debe dar una discusión profunda de los instrumentos que tiene a la mano para la prevención, conjuración e investigación de los delitos, que se debe debatir de qué forma actúa la justicia, de cómo se democratiza un espacio como el servicio penitenciario, y cómo se jerarquiza la defensa nacional, pero esto no se hace con frases de ocasión, proponiendo cosas que ya vimos que no funcionan o abriendo la puerta para la persecución de opositores y pobres, se requiere más y mejor democracia y más y mejores e ideas.