El ataque a Venezuela es un ataque contra América Latina como zona de paz

La intervención militar en Venezuela y la captura de su Presidente llevada adelante por los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela requiere la condena de la comunidad internacional. Estos actos vulneran la soberanía de un Estado, en una clara violación del derecho internacional y de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Esta agresión armada constituye un ataque directo contra América Latina y el Caribe entendida como Zona de Paz y sienta un precedente extremadamente peligroso para la comunidad internacional. Vulnerar la integridad territorial de un país en flagrante violación del derecho internacional pone en riesgo a todos los países de la región, afectando al multilateralismo y debilitando la solución pacífica de controversias.

La historia reciente de los países de América Latina demuestra que la injerencia externa y el uso de la fuerza solo han favorecido a la desestabilización. Asimismo, es necesario que la comunidad internacional en su conjunto, a través de las Naciones Unidas, exprese una respuesta firme y vigorosa ante estos graves hechos.

En este marco es necesario reafirmar la necesidad de que Argentina mantenga de manera indeclinable su compromiso con la paz, el multilateralismo, el principio de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza, así como la defensa de la soberanía y la integridad territorial de todos los países de la región.

El ataque de los Estados Unidos contra la República de Venezuela ocurre en una fecha de profunda significación para el pueblo argentino, que hoy conmemora un nuevo aniversario de la invasión militar del Reino Unido a las Islas Malvinas en 1833. En este marco, reafirmamos la necesidad de que la Argentina mantenga de manera indeclinable su compromiso con la paz, el multilateralismo y la defensa de la soberanía y la integridad territorial de todos los países de la región.

*Esta opinión fue publicada en las redes sociales del diputado nacional