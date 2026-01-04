Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 4 de enero

El clima en Córdoba se mantendrá estable durante el domingo, con cielo parcialmente nublado y sin cambios bruscos en las condiciones generales

El comportamiento del clima durante el primer fin de semana completo de enero mantiene la atención puesta en Córdoba. Con temperaturas elevadas y estabilidad atmosférica, el clima en Córdoba continúa reflejando condiciones típicas del verano. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con variaciones de nubosidad y calor persistente.

Clima en Córdoba: panorama general de la jornada

El domingo 4 de enero se presentará con un escenario climático estable, marcado por cielo parcialmente nublado durante buena parte del día. Este tipo de cobertura nubosa suele alternar momentos de sol con intervalos de sombra, sin generar cambios significativos en el desarrollo térmico.

La atmósfera se mantendrá sin grandes alteraciones, lo que permite prever una jornada sin sobresaltos desde el punto de vista meteorológico. El clima en Córdoba conservará un perfil cálido a caluroso, propio de esta etapa del año, con escasa variación respecto de días anteriores.

Pronóstico del tiempo: temperaturas previstas y amplitud térmica

Los registros térmicos para este domingo muestran una mínima estimada en 18 grados y una máxima que alcanzará los 34 grados. Esta diferencia entre valores mínimos y máximos configura una amplitud térmica moderada, habitual en jornadas estivales con cielo parcialmente cubierto.

El pronóstico del tiempo indica poco cambio de temperatura a lo largo del día, lo que se traduce en una sensación térmica elevada durante la tarde. Las horas centrales concentrarán el mayor impacto del calor, mientras que la mañana se presentará más templada y la noche algo más agradable.

Evolución del cielo y nubosidad durante el día

Uno de los aspectos destacados del clima para el domingo será la evolución gradual de la nubosidad. Durante la mañana y primeras horas de la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con nubes dispersas que no limitarán de forma significativa la radiación solar.

Hacia la tarde y la noche se espera un descenso progresivo de la nubosidad, dando lugar a un cielo más despejado. Este cambio contribuirá a una mejora en las condiciones visuales y a un cierre de jornada con mayor estabilidad, consolidando el patrón previsto para el clima en Córdoba.

Lluvias y viento: estabilidad asegurada

El pronóstico del tiempo descarta la posibilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un domingo seco y estable en toda la región.

En cuanto al viento, soplará desde el sector este-sureste a una velocidad aproximada de 4 kilómetros por hora. Se trata de una intensidad leve, con escasa incidencia sobre la temperatura y sin generar cambios relevantes en la sensación térmica. Este factor acompaña el escenario de calma atmosférica previsto para el día.

Tendencia del clima y continuidad del calor

Las condiciones previstas para este domingo confirman la persistencia de un patrón climático dominado por el calor y la estabilidad. El clima seguirá mostrando características propias del verano, con jornadas cálidas, cielos variables y ausencia de lluvias.

Este contexto refuerza la importancia de seguir de cerca el pronóstico del tiempo, especialmente ante la continuidad de temperaturas elevadas. El clima en Córdoba se encamina a mantener este comportamiento en el corto plazo, con un inicio de semana que podría repetir registros térmicos similares y cielos mayormente despejados hacia la noche.