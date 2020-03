Viviana Canosa habló de su relación con Alberto Fernández: "Vivimos en un país tan machista"

Jorge Rial y Viviana Canosa volvieron a reunirse en Intrusos, aunque sea, a través del teléfono y marcaron un momento histórico para el ciclo de espectáculos. En medio de la conversación, la conductora profundizó en la relación que le inventaron con el presidente Alberto Fernández y reveló la amistad que la unen al mandatario.

“Mirá que te inventaron romances, eh...”, le indicó Jorge Rial a su colega, que contestó sin filtros que esos rumores se trataron de “una hijaputez”. “Me la banco, qué sé yo. Que te inventen un romance con el Presidente de la Nación no es fácil, es muy difícil”, continuó la conductora de El Nueve.

La expanelista de Intrusos describió: “La primera vez que estuve con él fue el año pasado cuando estaba armando la campaña y nadie pensaba que iba a terminar siendo el presidente. Con mi socio lo llamamos tanto a él como a todos los políticos, y nos juntamos con él a almorzar para decirle que queríamos a Cristina, como calculo que todo el mundo. A partir de ahí generamos un vínculo de mucha amistad, porque el es muy empático, pero al igual que con Pichetto y otra tanta gente. Yo por ejemplo llamo a Macri a su casa y me atiende”.

La conductora de Nada Personal también reveló cómo fue la charla que tuvo con Fernández acerca de los rumores de romance, y que también dialogaron en las últimas horas con motivo del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

“Dijimos que esto que dicen no tiene por qué modificar nuestra amistad. Lo que pasa es que vivimos en un país tan machista que a mí no me van a hacer que no entreviste al presidente por lo que piense un grupo de mal pensados”, precisó Canosa.

“Yo hablo con el presidente, con Macri, con cualquier personaje de la política, y no me tiembla el pulso, además yo pienso que ellos están a nuestro servicio. Que te inventen un romance así es muy difícil”, sentenció Viviana.