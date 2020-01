Un rugbier sufrió una terrible lesión en Inglaterra. De hecho, el video se viralizó en las redes sociales y generó impresión entre los usuarios. Es que el deportista sufrió un grave corte en la zona del mentón y al realizarse un "buche" con agua, la misma salió por la herida. Sí, la herida fue tan profunda que pasó de un lado al otro.

El suceso, publicado por el propio club de rugby de Inglaterra, generó miles y miles de impresiones. De hecho, puede observarse cómo el deportista se sorprendió al ver la gravedad de su herida y sonríe atónito. Este infortunio fue caratulado como la "lesión de la semana".

It must be a common mishap. I had same injury (but not as dramatic) from flying forearm. Must have gone into tackle with mouth open. It healed no problem.