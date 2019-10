Un periodista alemán quiso chicanear a Lionel Scaloni por el Mundial de Brasil 2014 y el DT lo dejó en offside

El entrenador de la Selección Argentina de Fútbol Masculino, Lionel Scaloni, recibió la chicana de un periodista alemán por la final del Mundial de Brasil 2014, pero respondió con categoría y desubicó al cronista.

MÁS INFO El jugador "desconocido" para los argentinos que citaría Scaloni

Cuando estaba por finalizar la conferencia de prensa por el amistoso que mañana jugará Argentina contra Alemania en Dortmund, Scaloni recibió una insólita consulta de un periodista alemán que sólo quiso reírse de los argentinos.

"Bastian Schweinsteiger anunció hoy la finalización de su carrera profesional, tal vez usted se acuerda de algún gran partido suyo en el 2014. ¿Cuáles son sus recuerdos?", lanzó el periodista local

Sorprendido y entre risas, el DT respondió con altura y dejó mal parado al cronista: "Pero... ¿Qué tiene que ver la final con Schweinsteiger? ¿Qué se retira? Es un gran jugador y ahora empieza una nueva aventura, pero de la final lógicamente el recuerdo no es grato. Argentina fue superior, mereció ganar ese partido, no lo ganó y el recuerdo no es bueno".

"En cuanto a Schweinsteiger espero que a partir de ahora le vaya bonito", completó.