Tremenda pelea: Nai Awada cuestionó a Ángel de Brito y el periodista la destrozó

En medio de las críticas a Jimena Barón por la campaña de su nueva canción "Puta", Nai Awada respaldó a la cantante y apuntó contra Los Ángeles de la Mañana por el tratamiento moralista que le dieron a la noticia. Frente a esto, Ángel de Brito salió al cruce y se desató una tremenda pelea.

"Harta de que cualquier gil detrás de una cámara agreda, se burle... te quiero Jimena Barón", escribió la actriz junto a una foto con La Cobra.

En esa misma línea, apuntó contra el periodista y defenestró a su programa. "Es feo cuando se ensañan con alguien, Ángel. No está bueno. Podemos disentir pero tampoco matarla. Ustedes saben lo que generan cuando los vemos en la tele... ¿Matarnos y decir barbaridades de nosotros? ¿Se equivocó Jimena? Sí. Pero, ¿matarla? ¿Qué suma además de rating? Herir", escribió la sobrina de Juliana Awada.

Frente a eso, el conductor le respondió: "Mirá el programa antes de hablar pavadas, Nai. Ubicate".

Y ella disparó: "Lo miro Ángel. Justamente por eso decidí no volver a ir y no lo dije por vos, lo dije más que nada por tus panelistas. Si hay algo que soy es ubicada y tengo mucha educación. Ojalá se den cuenta lo que tal vez, sin querer, generan por rating. Los ensañamientos no son copados. De hecho, cuando decidí mandarles un mensaje para reconciliar las cosas lleno de palabras con amor, lo único que decían era que me autoinvité y se burlaban, no debería haber ido. Me arrepiento mucho. Así son. No conectan con lo empático ni con la buena onda".

Ahí, de Brito le contestó: "Se escribe 'no debiera'. Rogaste por venir, te cumplimos el sueño. No seas pesada. Tu amor no nos interesa. ¡Suerte!".

"¿Ves lo que sos? ¿Rogué por ir? ¿En serio? Dios mío. Me arrepiento tanto de haberte regalado que mi papá llame y ni eso alcanzó para que paren de ser tan asquerosos como personas. Chau Ángel, yo al menos duermo con la conciencia tranquila que no hago daño a nadie ¿¿vos??", apuntó la bailarina.

Pero De Brito la bloqueó y eso la enfureció aún más: "De manual. Gracias porque ahora no voy a tener que leer toda tu mierda".

Y continuó: "Deberían tener cuidado las cosas de mierda que dicen porque programas como Los ángeles de la mañana generan eso. Las cosas que dicen hacen daño. Yo me arrepiento de haber ido. Lamentablemente soy una persona que piensa que la gente cambia pero no. No hay que meterse dónde no".

El ida y vuelta, pese al bloqueo del periodista, siguió a través de encubiertos mensajes. "De la tía, de Macri, de Mica, del Bailando, de Bendita, de LAM. Nunca un éxito", tuiteó el conductor. "Tratá de no hablar sin conocerme y no menciones a mi familia. Es lo último que te voy a decir, Ángel", reaccionó la sobrina del expresidente Mauricio Macri.

Pero la pelea siguió. De Brito la chicaneó: "Saliste en dos portales Nai Awada. Felicitaciones por tus logros. Y por los doscientos tuits que me dedicaste jajaja. Cholula".

"Uf, te estás pasando Ángel. No pienso contestarte más. El que me bardea sin parar sos vos. Ah, cierto es tu alegría de vivir matar a la gente. Besis", concluyó la mediática.

Mi posteo en Instagram . HARTA que cualquier gil detrás de una cámara agreda,se burle.. te quiero Jime @baronjimena pic.twitter.com/8C7bu4N8N4 — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) February 6, 2020

Es feo cuando se ensañan con alguien ángel . No está bueno . Podemos disentir pero tampoco matarla . Uds saben lo que generan cuando los vemos en la tele matarnos y decir barbaridades de nosotros? Se equivocó Jimena si. Pero tanto matarla? Que suma? Además de raiting? Herir https://t.co/5teXQdhi8C — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) February 7, 2020

Mira el programa antes de hablar pavadas. Ubícate Nai.

Beso https://t.co/Q6PHhN2l17 — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 9, 2020

Lo miro ángel . Justamente por eso decidí no volver a ir y no lo dije por vos lo dije mas que todo por tus panelistas . Si hay algo que soy es ubicada y tengo mucha educación . Ojalá se den cuenta lo qué tal ves sin querer generan por raiting. Los ensañamiento no son copados https://t.co/swYSE5R8qZ — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) February 9, 2020

Ves lo que sos? Rogué por ir ? En serio? Dios mío me arrepiento tanto de haberte regalado que mi papá llame y ni eso alcanzo para que paren de ser tan asquerosos como personas . Chau ángel yo al menos duermo con la conciencia tranquila que no hago daño a nadie vos,?? https://t.co/RzEXlZyO1r — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) February 9, 2020

Se escribe “no debiera”.

Rogaste por venir, te cumplimos el sueño. No seas pesada.

Tu amor no nos interesa. Suerte!@LosAngeles_ok https://t.co/5MI92s74Iz — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 9, 2020

De manual . Gracias por que ahora no voy a tener que leer toda tu mierda pic.twitter.com/orSwz7EdH3 — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) February 9, 2020

ASCO la violencia y la poca sensibilidad . ASCO ASCO — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) February 9, 2020

No te voy a dedicar un segundo más @AngeldebritoOk . Me bloqueaste para decir mierdas de mi ahora . Es tu estilo . Yo no tendré éxito como vos decís pero soy buena mina y eso no se compra con NADA . Vos sos mal tipo y vivis de esto . A Jime la voy a defender siempre . — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) February 9, 2020

Trata de no hablar sin conocerme y no menciones a mi familia . Es lo último q te voy a decir ángel . https://t.co/fSLkeD2znJ — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) February 10, 2020

Saliste en dos portales @Naiawada9

Felicitaciones por tus logros. Y por los doscientos tuits que me dedicaste jajajajajajajajajajjajajajajajajajajajaaj#cholula pic.twitter.com/kP2ky8hU3c — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 10, 2020