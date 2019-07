Tras una pregunta de Mariana Fabbiani, Canaletti no quiso revelar su DNI por un insólito motivo

El periodista de policiales Ricardo Canaletti se negó en vivo a revelar su número de documento e inventó una insólita excusa para no decir su número.

En el programa de El Diario de Mariana, el columnista no quiso decirle cómo es su DNI a la conductora Mariana Fabbiani.

''No puedo tengo un impedimento legal’’, se excusó Canaletti.

La presentadora extrañada por la respuesta del periodista comenzó a insistir entre risas cuál era ese impedimento legal: ''Ahora quiero saber, ¿no querés que sepamos tu edad?’’.

Canaletti intentó cambiar de tema, pero no hubo caso. Finalmente el periodista le contó al oído a Fabbiani el motivo por el que escondía su DNI y aclaró que no se debía a que no sepan su edad, ya que tiene 64 años.

En el programa se montó una cruzada para saber cuál es el impedimento que hace que Canaletti no quiera dar su número de DNI y Fabbiani fue hasta la redacción para averiguar el secreto con sus compañeros de Cámara del crimen.

Después de muchas vueltas, se supo la razón por la cuál el periodista se negaba a develar su documento, y es que su verdadero nombre es Vicente Ricardo Angarano Canaletti.

''En la escuela me decían agárramela con la mano’’, recordó tímidamente el periodista ante la risa de todos los presentes.