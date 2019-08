Macri enviará al Congreso su propio megacanje

En medio de la crisis económica y tras una nueva corrida del dólar, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció que dentro del paquete de medidas del Gobierno nacional se contempla el envío de un proyecto de ley al Congreso para promover una "extensión de los plazos" de la deuda bajo jurisdicción local, lo que en la práctica equivale al megacanje implementado por Fernando De la Rúa a fines de 2001. En la conferencia de prensa, el funcionario nacional adelantó que el proyecto que presentará el Poder Ejecutivo será “sin quita de capital ni de intereses” y detalló que el parlamento “será soberano en la definición de los términos de extensión”.

A diferencia de otras oportunidades, durante el anuncio de las medidas económicas, hubo una importante presencia de la plana mayor de los legisladores nacionales Cambiemos. Asistieron los jefes de bloque de Cambiemos, los radicales Mario Negri y Luis Naidenoff, además de otros pesos pesados del oficialismo en el Congreso como Angel Rozas, Silvia Elías de Pérez y Miguel Basse. El PRO también aportó a dos de sus hombres más importantes, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo y Esteban Bullrich, entre otros. Por parte de la Coalición Cívica estaba presente Fernando Sánchez, el referente de Elisa Carrió en la jefatura de Gabinete.

En medio de ese gesto de respaldo político del oficialismo, el senador radical Julio Cobos destacó el anuncio de Lacunza y le pidió a la oposición que dé quórum en ambas Cámaras para debatir el proyecto de ley. “Debemos estar a la altura de las circunstancias para que cada uno de su visión, pueda sugerir y participar en la discusión para ver las herramientas que tenemos que dejar y le tienen que servir a los argentinos y a quien asuma en diciembre”, indicó el legislador preparando el terreno para cargar contra la oposición en caso de que fracase el tratamiento legislativo de la medida.

Ante la consulta de que si cree que la oposición puede no dar quórum, Cobos replicó: “Nosotros estamos para sesionar, nosotros sugerimos la intervención del Congreso, antes se decía que era una escribanía ahora no puede ser un cementerio, cada uno tiene que aportar lo suyo”. “El Congreso es el ámbito adecuado para discutir, si a la oposición no le gusta el proyecto, podrá modificarla o rechazarla”, sentenció.

Fuentes de Cambiemos le informaron a El Destape que todavía no tenían los detalles de la iniciativa y que las principales espadas legislativas se encontraban reunidas en el ministerio de Hacienda para definir el texto.