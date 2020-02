Tras el escándalo por Virginia Gallardo, realizan drásticos cambios en Polémica en el Bar

El productor de Polémica en el Bar Gustavo Sofovich adelantó que el programa tendrá importantes cambios en las figuras de la mesa, la incorporación de mujeres y modificaciones en la escenografías. Los movimientos en el programa ocurren luego del escándalo por la salida de la panelista Virginia Gallardo, quien acusó a sus compañeros y a los productores.

"Algunos días habrá dos o tres mujeres. Tenemos que aggiornarnos a lo que está pasando en el mundo y las mujeres están ocupando un lugar que hace un tiempo no tenían. Polémica se aggiorna a todo y por algo tiene 57 años al aire. El formato lo permite", afirmó Sofovich en una entrevista con Revista Pronto.

"El próximo 9 de marzo lanzamos la nueva programación con muchos cambios, que van desde la escenografía hasta el staff. Te puedo decir que va a seguir conduciendo Mariano Iúdica y que va a haber gente nueva que por estos días está firmando su contrato. Sigue por América desde las 20.30, con más cómicos y con más mujeres sentadas en la mesa", explicó Sofovich.

Virginia Gallardo decidió abandonar el programa conducido por Mariano Iúdica. Su salida fue conflictiva y no tuvo una despedida al aire, ni tampoco alguna aclaración de parte del conductor. “En el programa que trabajaba decidieron guardarse a silencio para dar a entender que fue como una licencia de embarazo”, aseguró a CNN Radio. Además, sentenció: "pasaron cosas. Decidí irme, fue una decisión que tuve que tomar y me fui para no volver”.

“Yo tengo todos los códigos del mundo y creo que por eso a veces se abusan también y tampoco me gusta. Pese a mi situación y a mi estado de embarazo, de haberme ido mal y muy triste me callé la boca. Tomé la decisión en una situación como esta y no fue fácil", concluyó de forma terminante.