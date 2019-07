Telefe: Damián de Santo explicó cuál fue el motivo de su salida de Morfi

El actor Damián de Santo junto a Zaira Nara condujo 'Morfi, todos a la mesa' por Telefe durante su tercera temporada. Pero a fines de 2018, Telefe decidió no renovarle el contrato.

Pese a que en ese entonces se sentía muy feliz con su nuevo rol televisivo al frente del programa, se confirmó su salida.

Al tiempo, se aclaró que en su reemplazo estaría Leandro "Chino" Leunis, en una nueva etapa en la que competirían directamente en el horario central del mediodía contra Los Ángeles de la Mañana.

Aunque se había dicho que el cambio era por falta de presupuesto, Damían confirmó este viernes por CNN Radio que los motivos fueron otros.

"En Morfi podía cantar, bailar y desplegar al actor. Fue una experiencia que me gustó mucho", expresó De Santo pero agregó: "Me hubiese gustado hacer un año más pero no me gusta que me bajen el sueldo y que me digan que hay que reprogramar todo".

Así confirmó finalmente que se debió a una inesperada disminución salarial y confesó que se tuvo que ir a vivir a Córdoba.

"Como soy un sin techo cuando voy a Buenos Aires los canales me alquilan un departamento o un hotel", sostuvo.