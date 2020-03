Supermartes: ¿Por qué Bernie Sanders puede ganar la interna y no ser candidato a presidente de EE.UU.?

El senador estadounidense Bernie Sanders obtuvo la mayor cantidad de votos en tres de las cuatro elecciones primarias que tuvo la interna del Partido Demócrata: Iowa, New Hampshire y Nevada; y salió segundo en Carolina del Sur. De esta forma se perfila como el postulante mejor parado para finalmente competir en las elecciones presidenciales de noviembre contra Donald Trump.

Sin embargo este 3 de marzo será determinante. El “Súper Martes” se votará en simultáneo en 13 estados, entre ellos los más populosos y que más delegados reparten: California (415) y Texas (228). Se trata de una fecha que dejará en el camino a quienes vienen corriendo de atrás y definirá quiénes siguen hasta el final.

“Bernie Sanders venía hasta el año pasado tercero en las encuestas, detrás de Joe Biden y la senadora Elizabeth Warren”, recordó en diálogo con El Destape, el historiador y analista Leandro Morgenfeld. “A pesar de haber tenido un incidente cardíaco a fines de 2019 y todo el establishment del partido en contra, mostró en las primarias que se votaron hasta ahora que es el candidato más sólido y con más chances de ganar la interna”, añadió el autor del libro Relaciones peligrosas: Argentina y Estados Unidos.

En el caso de que Sanders mantenga la tendencia y obtenga un buen resultado este 3 de marzo, es probable que saque una diferencia muy difícil de revertir, aunque quizás no la suficiente para tener una mayoría incuestionable.

Al respecto Morgenfeld analizó que “Sanders tiene posibilidades reales de ganar en California y Texas, con lo cual tiene muy altas chances de ser el candidato electo en las primarias”. Si bien reconoció que “falta mucho”, destacó que entre los otros candidatos, “no surge una figura clara”. “Biden no termina de despegar, pero tampoco se cayó todavía y eso limita las chances del empresario Michael Bloomberg”.

“Warren, que es el sector más de centro-izquierda del partido y próximo a Sanders, tampoco ha hecho un buen desempeño. Pero sus votos eventualmente se pueden alinear con Bernie”, completó.

La principal discusión de la interna del Partido Demócrata hace cuatro años y también este 2020 es cómo ganarle a Donald Trump. En 2016 se impuso el discurso y la mirada pragmática: había que apostar a una candidata moderada y cercana al establishment como Hillary Clinton.

Esa estrategia “no sirvió”, apuntó Morgenfeld. “Yo personalmente creo que Bernie Sanders es el que mayores posibilidades tiene de ganarle a Trump por varios motivos”, agregó.

Entre estos destacó que impulsa temas de agenda “de los que no habla el establishment” como por ejemplo “una salud universal para todos, la educación pública, la despenalización de la marihuana, la desigualdad, empoderar a los sindicatos”.

“Logró armar una coalición mucho más diversa y amplia que es lo que le permite empezar a ganar el voto afrodescendiente que es donde no le fue bien la otra vez. Tiene un fuerte apoyo del voto hispano, esto se demostró en Nevada. Tiene una enorme participación de los jóvenes que son los más renuentes a participar de la elección”, amplió el analista.

