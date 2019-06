Sergio Uñac sobre Massa: “Dejó abierta la posibilidad de construir un gran frente nacional”

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, pidió que la oposición construya una unidad electoral mediante un proyecto de país sólido que permita a los argentinos salir de la crisis y tener estabilidad económica. En una entrevista exclusiva con El Destape en su casa, el mandatario elogió a la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner por haberse postulado a vicepresidenta y afirmó que Massa dejó abierta la posibilidad de construir un frente opositor de unidad.

“Sería importante que se hagan todos los esfuerzos de parte de quienes estamos incluso fuera de la provincia de Buenos Aires para elaborar un gran modelo o un gran proyecto que funcione como alternativa de lo que estamos viviendo”, afirmó Uñac.

LA ENTREVISTA COMPLETA

¿Qué te pareció el discurso de Sergio Massa en el Frente Renovador?

Me pareció muy interesante el discurso de Sergio, no lo pude ver en vivo, pero después lo estuve mirando y desmenuzando. Creo que dejó abierta la posibilidad de construir un gran frente nacional. Me parece que otra definición importante fue que no estaba atado o que no lo motivaba solo la posibilidad de tener un cargo, si no de cambiar una estructura de país que no le está dejando resultados concretos a los argentinos.

¿Tuvo diálogo con Massa?

No hemos hablado en los últimos días, pero siempre estamos en contacto con Sergio quien es un gran dirigente.

¿Cree que puede ser parte de la unidad que intente ganar las elecciones presidenciales?

Creo que sería importante que se hagan todos los esfuerzos de parte de quienes estamos incluso fuera de la provincia de Buenos Aires para elaborar un gran modelo o un gran proyecto que funcione como alternativa de lo que estamos viviendo.

¿Qué le pareció la decisión de Cristina Kirchner de ser candidata a vicepresidenta?

Me pareció un gran gesto, no muchas personas con ese porcentaje de votos podría tomar la decisión de correrse y secundar a Alberto Fernández. Me pareció un gran gesto.

¿Se sintió el impacto de las políticas regresivas de Cambiemos en la provincia?

Nosotros hemos logrado hacer descender el desempleo con un gran esfuerzo provincial y con una planificación que tomamos en el 2015 que permitió entregar dinero al sector privado con tasa subsidiada a través el Banco San Juan, que es socio del gobierno de la provincia y es la herramienta financiera del gobierno. El camino es la inversión productiva en contraposición a la especulación financiera.

¿Cómo debería ser el modelo opositor para derrotar a Cambiemos?

Creo que lo que tenemos que encontrar es un modelo que atienda a las economías regionales y hace falta un modelo nacional que entienda que la economía nacional es la sumatoria de las economías regionales. El gran desafío de la oposición al gobierno de Cambiemos es elaborar ese modelo de país, que sea representado y ejecutado de la mejor manera para que los argentinos vean que hay resultados que son tangibles.