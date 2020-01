Sergio Berni habló de la prohibición de alcohol en espacios públicos en Villa Gesell

Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, volvió a referirse al crimen del joven de 18 años, Fernando Baez Sosa, a la salida de un boliche en Villa Gesell a cargo de un grupo de rugbiers y explicó su postura respecto a la medida tomada por el intendente de la ciudad costera, Gustavo Barrera, de prohibir el consumo de alcohol en playas y otros espacios públicos.

En ese sentido, el funcionario remarcó nuevamente que el crimen del joven a la salida de un boliche fue "una desgracia" y dio su visto bueno al decreto firmado este miércoles que restringe el consumo "en la playa, espacios públicos, interior de estadios, polideportivos, u otros sitios de igual naturaleza, cuando se realicen en forma masiva actividades deportivas, culturales, educativas y/o artísticas".

De esta manera el funcionario enfatizó: "Hay que poner todo el esfuerzo para terminar con esa con esa práctica que no es Gesell. Gesell lo único que hizo fue este mostrar lo que es en realidad 'la previa' y la noche de los chicos hoy en Buenos Aires y en la provincia Buenos Aires".

Y profundizó: "Este es un avance. Muchos padres que tienen hijos están muy preocupados por esto y angustiados. Hay muchos padres que capaz que están mirando y tienen sus hijos en Gesell y es responsabilidad nuestra generar los mecanismos para llevar tranquilidad".

"Es una medida que va a hacer eso, después lo tendrá que analizar y discutir el Concejo Deliberante. Lo que no podemos permitir es esa escena de tantos chicos abusando del alcohol en la playa sin que existiera una ordenanza para que eso se prohibiera", sostuvo.

En ese sentido, explicó que la ministra de gobierno de la provincia Buenos Aires, Teresa García fue la encargada de dialogar con jefe del municipio para avanzar en ese sentido y así firmar el decreto.

"Le prometimos intendente que lo vamos a ayudar en el control de inspección, que es una obligación de la municipalidad, pero lo vamos a hacer para llevar mayor tranquilidad todas las familias que tienen a sus hijos veraneando allá", manifestó.

"Claramente esto no es poner parches. Lo que estamos haciendo es tratar una emergencia y no pasa por una ordenanza sí o una ordenanza no. Si no pasa por este estudiar qué está pasando en nuestra sociedad que hay una violencia cada vez más generalizada, donde vemos que hay abuso de alcohol.

"Siempre vemos una mirada cómplice entre todos los actores de la sociedad. No solamente por el alcohol sino por las secuelas que produce. Esto es una oportunidad para entender y concientizar que tenemos que trabajar en esta materia entre todos los actores la sociedad desde los padres, los docentes, los policías, el rol que ocupa cada uno en su lugar", finalizó.