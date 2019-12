Sergio Berni apuntó contra Cambiemos: "Lo que menos les interesa es el bienestar del pueblo bonaerense"

Luego de que Cambiemos hiciera caer la sesión en la que se iba a tratar el proyecto de ley impositiva, el ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, se refirió al tema y criticó con dureza a la oposición: "Lo que menos les interesa es el bienestar general de los bonaerenses", remarcó.

Tras pasar a un cuarto intermedio y ante la falta de acuerdo entre los diferentes espacios políticos, se truncó la sesión por la Ley Impositiva impulsada por el oficialismo. La oposición buscaba aplicar modificaciones a la iniciativa, un pedido que fue rechazado.

Ante eso, el exministro de Seguridad de la Nación sostuvo que es un asunto que se trata meramente de intereses personales del macrismo.

"Está claro que lo que está en juego son los intereses personales de quien hoy es la oposición y lo que menos interesa es el bienestar general de los bonaerenses. Un ejemplo claro, es que quienes se han puesto al frente de este reclamo, justamente, son los intendentes que han aumentado sus impuestos por arriba del 80%, como el caso de La Plata", apuntó.

"Además, no los vi defender con el mismo énfasis cuando la gobernadora María Eugenia Vidal hizo el revalúo, no vi que hayan puesto el mismo énfasis cuando aumentaron en 2000% las tarifas, no vi que hayan puesto el mismo énfasis para defender los derechos de los jubilados cuando le bajaron el 15% de poder adquisitivo, no vi que hayan puesto el mismo énfasis en defender el poder adquisitivo de los docentes", argumentó.

Y profundizó: "Entonces, está claro que acá no se está privilegiando ni teniendo en cuenta el futuro la provincia, sino que se están negociando intereses personales de aquellos que creen que la política es un sistema de toma y daca".

Además, sobre el proyecto de ley esbozó: "Esto no es un impuestazo. Es una actualización conforme a una inflación que dejó el gobierno que se fue, del 55%. Que además, tiene el beneficio descontar el 20% a aquellos 200 terratenientes que tienen por arriba las 2000 hectáreas".

"Está claro que acá no hay una discusión de ver cómo defendemos los intereses de los bonaerenses ni cómo volvemos a financiar una provincia que este mismo gobierno que se acaba de ir desfinanció. Y que no solamente la desfinanció, sino que destruyó el aparato productivo, la endeudó y como si fuera poco no solamente la endeudó sino que lo hizo en dólares y nadie sabe dónde está", apuntó.