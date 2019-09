Selección Argentina: Lionel Scaloni podría incluir al arquero Emiliano Martínez al equipo

El entrenador de la Selección Argentina de fútbol masculino, Lionel Scaloni, debe entregar la lista de convocados para los próximos amistosos el viernes y podría incluir al arquero Emiliano Martínez, del Arsenal.

Con vistas a los partidos ante Alemania y Ecuador en la ventana FIFA de octubre y sin la posibilidad de contar con Esteban Andrada y Franco Armani, Scaloni tiene en mente la convocatoria de Martínez, un "desconocido" para el medio local.

El arquero nacido en 1992 en Mar del Plata realizó Inferiores en Independiente y pasó por las categorías juveniles de la Selección. De hecho durante un Sudamericano, ojeadores del Arsenal lo vieron y lo contrataron tras un acuerdo con el 'Rojo'.

Desde el 2009 el guardameta formó parte de los 'Gunners', pero debido a su edad y a la presencia de figuras en su puesto (Petr Čech, David Ospina y Wojciech Szczesny, entre otros) se tuvo que ir varias veces a préstamo a equipos del ascenso británico y también al Getafe de España.

LEA MÁS Al 'Bambino' Pons se le escapó un desubicado comentario sobre Maradona

Sin embargo, durante las últimas semanas comenzó a tomar más protagonismo en el club londinense y tuvo su chance en el debut del Arsenal en la Europa League, que terminó con una victoria por 3 a 0 sobre el Eintracht Frankfurt alemán.

"Las actuaciones van a llevar al cuerpo técnico a pensarlo dos veces", expresó Martínez después del partido en Alemania, y se ve que no se equivocó: a esta hora tiene grandes chances de aparecer en el listado de Scaloni junto con Agustín Marchesín y Juan Musso. "Nunca tuve tanta confianza, Unai Emery me dijo que me siente como líder dentro del plantel. Es algo que realmente me da ganas de seguir y voy a llegar lo más lejos en las competiciones. Busco jugar en la Premier y estar cerca de la Selección", había declarado la semana pasada.