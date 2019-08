Sandra Borghi blanqueó sus conflictos con Mercedes Ninci

La periodista Sandra Borghi tuvo una semana agitada con sus colegas en los medios, ya que en una reciente entrevista blanqueó varios conflictos que mantuvo en sus años de profesión. Entre ellos, reveló la mala relación que mantuvo con Mercedes Ninci por mucho tiempo.

"Tuvimos una época muy mala y después tuvimos una charla. Nos pusimos de acuerdo en algunas cuestiones. Pero sí, teníamos muchos problemas y muy graves", confesó la cronista de TN, en diálogo con La Nación.

A su vez, la notera hizo alusión a los comentarios que la tildan de "brava": "Quedó, quedó, pero no es que soy brava. Yo soy muy respetuosa del trabajo del otro, pero no me gusta que nadie me toque el mío. Además soy una apasionada con lo que hago y cuando vos vivís con tanta pasión y le metés tanto amor a lo que hacés, no permitís que cualquiera te lo manipule".

LEA MÁS Periodistas salen a desmentir a Sandra Borghi: "¿Qué necesidad hay para mentir?"

Las declaraciones de Sandra Borghi al diario La Nación no pasaron desapercibidas para sus colegas, quienes salieron a desmentir las anécdotas y conflictos que reveló en sus historias.

La periodista no solo se autodefinió como la mejor en su rol de movilera, sino que utilizó la entrevista para revivir viejos enojos. Entre ellos, mencionó a su colega Mariano García de Telefé y el conflicto que mantuvieron.

Por otra parte, quien también no ocultó su malestar fue la periodista de C5N, Yanina Álvarez: "¿Qué ganas querida Sandra Borghi mintiendo? Porque no contás la verdad en La Nación que mientras almorzabas en bar de Comodoro Py te mande me diciendote que bajaba el mientas se honesta ya que te jactas que sos la mejor".