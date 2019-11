Romina Manguel explotó por Bolivia: "Haganse c... por un burro"

La panelista de Animales Sueltos, Romina Manguel, explotó de furia contra los usuarios de la red social Twitter que le reprochan su supuesta posición por el golpe de Estado en Bolivia.

"Suponen que pienso sobre Bolivia cuando no hablé del tema todavía. Harta me tienen. Si quieren escuchen @vadevuelta870 A las 17 por @NacionalAM870", escribió en un tuit.

"Y si no háganse coger por un burro o lo que les parezca más interesante", completó la periodista especializada en temas judiciales.

