River: el cruce entre Marcelo Gallardo y Rafael Santos Borré en la final de la Copa Argentina

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, mantuvo un entredicho con el delantero Rafael Santos Borré luego de que decidiera sacarlo en la final de la Copa Argentina.

Los partidos, y sobre todo las finales, están llenas de momentos tensos y broncas propias del juego. Así les pasó a Gallardo y Borré que tuvieron una discusión durante la definición del certamen eliminatorio.

Todo sucedió cuando el 'Muñeco' decidió reemplazar al colombiano y el futbolista salió muy enojado.

"Cabeza arriba. Ey, no me agachés la cabeza. Rafa, tranquilizate hermano. No me agachés la cabeza, la p... madre. Pensá en el equipo", le gritó el entrenador. Luego Borré admitió el reto y reconoció que su DT estuvo bien. Por suerte, los dos pudieron celebrar el título para limar asperezas.