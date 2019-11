Ricardo Alfonsín habló del futuro de la UCR en Cambiemos y reveló si ocupará un cargo en el gobierno de Alberto Fernández

El dirigente radical Ricardo Alfonsín se refirió a la posición de la UCR ante el golpe de Estado en Bolivia y se diferenció: "No me gustó para nada la postura de la UCR ante el claro golpe de Estado en Bolivia".

Sobre el futuro del partido, ya con Cambiemos con fecha de vencimiento en el poder, advirtió: "No hay que esperar a 2021 para discutir la alianza de la UCR con el PRO". En diálogo con FM Futurock, Alfonsín aseguró: "Quisiera saber si la UCR va a seguir defendiendo las ideas del PRO o si va a defender sus propias ideas", y agregó: "La UCR sigue pensando que tiene que decir lo que dice el PRO".

"A veces ya no sé si el partido es la UCR, porque en los últimos años se alejó mucho de sus ideas", lanzó Alfonsín.

Por otro lado, sobre el futuro gobierno de Alberto Fernández, Alfonsín expresó: "Me siento convocado por Alberto, pero no para ocupar cargos", y aclaró: "No voy a ocupar cargos en un gobierno de Alberto, quiero aportar desde las ideas y el consenso".