Elecciones 2019: para Recalde, el macrismo "no es imbatible" en la ciudad

El precandidato a Senador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, Mariano Recalde se refirió a las declaraciones de María Eugenia Vidal sobre Kicillof en las cuales aseguró que si el economista gana, va a gobernar la Cámpora. Al respecto, dijo: “El problema en la provincia no es que si gana Axel gobierna La Cámpora, es que si gana Vidal gobierna Vidal”.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, el legislador aseguró que “todo el tiempo quieren ceñir un proceso político a un espacio puntual y estigmatizado como es La Cámpora. Lo que hace Axel en la provincia es tremendo, la empatía que tiene con la gente”.

Con respecto al panorama en la Ciudad, Recalde relató: “logramos armar un frente que puede ganar el ballotage” y que “después de 12 años de que el PRO gobierne la ciudad más rica del país, hay un ciclo cumplido”.

Ante la situación social, el abogado laboralista también se refirió a la gestión del PRO en Buenos Aires: “No se sensibilizaron en 12 años, no hicieron un hospital, no lo van a hacer ahora”. “En la ciudad más rica del país no puede pasar que se vuelva a morir alguien de frío. No puede ser que no haya vacantes para todos en las escuelas de la ciudad”, agregó.

En ese sentido, Recalde remarcó que “con la velocidad que construyeron el Paseo del Bajo hay que construir escuelas, y con licitaciones transparentes con empresas que no sean de parientes de los funcionarios”.

Asimismo, el precandidato aseguró: “Sin subestimarlos, el macrismo no es imbatible en la ciudad. Son muy malos gobernando pero buenos haciendo campaña”.