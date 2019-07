Préstamos para pagar servicios y dejar de comer: los crudos relatos de la crisis

La crisis económica abate a toda la sociedad, que ya no sabe como hacer para pagar los servicios y los alimentos básicos. Un conjunto de testimonios grafican las peripecias que hacen las personas porque no llegan a fin de mes.

"Endeudarnos endeudarnos. Lo que la gente esta haciendo es trueque en el mismo negocio: 'Tengo medias, ¿me das un kilo de pan? ¿O medias por el boleto?' Hoy me pasó eso, una señora me ofreció medias llorando porque no le alcanzaba ni para el boleto", comenta un señora.

⚠💬 #MacriEsPobreza: "Para pagar los servicios tengo que pedir préstamos (...) Cada vez como menos, no almuerzo o no ceno porque tengo que pagar cuentas: una cosa o la otra".

Otro testimonio relata la dificultad para mantener los servicios al día: "Para pagar un servicio tenes que andar pidiendo préstamos. Al banco, a Anses. Tenes que pedir para sobrevivir".

"Tuve que hacer un plan de pago para la luz y los servicios. No llego a fin de mes, como todo el mundo", describe otra mujer.

Una señora sumó su dramático presente: "Cada vez como menos. No almuerzo o no ceno. Tengo que pagar cuentas. O una cosa o la otra"

Por último, un hombre que tiene a su cuidado un hijo con asma contó como le cortaron el gas: "Tuve que comprar garrafas y prenderla un rato. Tengo gas de red pero me lo cortaron. Era un tipo que estaba bien, y ahora me trae muchos trastornos".