Precarización y maltrato laboral: denuncian a la cadena de kioscos Open 25

Los puestos de la cadena de kioscos Open 25 dominan el microcentro porteño. Abiertos durante todo el día emplean a casi mas de 2 mil personas se denominan “la cadena de drugstore más importante del país”. Recientemente una denuncia de Abogades en Cooperativa dejó al descubierto las irregularidades que viven tras denuncias de agravios y precarización.

En diálogo con El Destape, el abogado Alejo Caivano afirma que desde la cooperativa no cumplen con las leyes laborales vigentes: “Las irregularidades quedan a la vista. Una persona que ingresa a Open 25 tiene, según el contrato, un vínculo laboral legal por cuatro horas diarias. En realidad trabajan 12 horas, seis jornadas por semana” sostiene el abogado laboralista.

Caivano además describe que el sueldo promedio de los trabajadores es de $23 mil pesos de la cual cobran solo una parte la cobran en blanco (mas de la mitad) mientras que el resto lo hacen en negro y es entregado “en mano” y asegura que los trabajadores no tienen cuentas bancarias según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 124, además incumplen con la ley de jornada laboral del año 1929.

Hostigamiento y falsas acusaciones

La experiencia laboral de diversos denunciantes es similar, con un accionar sistemático: “Cuando los jefes ven que ya no les servís, te provocan y te acusan. En mi caso que atendí un drugstore me acusaron de robar de la caja y me echaron sin explicaciones ni indemnización” relata R G. (que prefiere resguardar su identidad por temor a una represalia).

Caivano coincide con el testimonio y asegura que las practicas de despidos y hostigamientos son comunes: “les inventan causas, los amenazan para lograr que renuncien, del mismo modo si sufren un robos los amenazan con denuncias penales. En su mayoría los empleados son personas inmigrantes o personas bajas de recursos que frente a estas situaciones ceden y logran acuerdos sin pagos de indemnización”.

Amenazas a los denunciantes

Los dueños de la cadena de Maxikioscos “OPEN 25 HS” nos enviaron carta documento por denunciar públicamente las condiciones laborales de sus locales. Conocimos a trabajadores y pudimos comprobar que no cumplen con sus derechos y por eso los asesoramos y acompañamos en su reclamo. pic.twitter.com/RrqIufhqEY — Abogades en Cooperativa (@AbogadesEnCoop) August 29, 2019

Desde Abogados en Cooperativa denuncian haber recibido cartas documentos y amenazas de iniciar acciones legales (incluso una denuncia penal): “Nos plantearon que bajemos las denuncias de las redes sociales y una carta documento donde nos dicen que van a llevar adelante denuncias civiles y penales”.

El colectivo de abogados, actualmente maneja 20 casos de denuncias de trabajadores despedidos: “Quieren ejercer con nosotros las mismas amenazas que llevan Adelante con los trabajadores, buscan la forma de que nadie se pueda expresar” concluye Caivano.

Desde la redacción de El Destape se intentó comunicarse con el apoderado Dr. Ruben Ferreyra y con la empresa, pero no hubo respuesta alguna.