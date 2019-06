Pinti destrozó a Pichetto: "A lo mejor no le gustan los gordos y me echa del país"

El actor Enrique Pinti apuntó contra el senador y precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, por su repentino cambio partidario y sus críticas discriminatorias contra algunos sectores de la sociedad argentina.

"No lo tengo muy fichado, pero cuando lo escuché a hablar tan mal de los villeros, de los cartoneros, de los extranjeros y de todos, ahí le tomé atención antes de que estuviera en la fórmula. Menos mal que era el jefe de bancada del peronismo en ese momento, porque a lo mejor no le gustan los gordos y me echa del país", sostuvo Pichetto.

Entre las críticas, el cómico recordó el repentino cambio político de Pichetto: "La verdad que a mi edad me sorprende mucho que haya tenido un cambio tan drástico. De una semana para la otra pase de una banca a una mesa chica del próximo gobierno. Yo no lo puedo celebrar"

"Este cambio de camiseta así yo nunca lo había visto", sostuvo Pinti.