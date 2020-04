Piñón Fijo: "El sálvese quien pueda tiene patas cortas, por más opositor que seas"

En medio de la pandemia del coronavirus, una de las cosas que hacen falta es reír. Uno de los más acostumbrados a lograr este objetivo es Piñón Fijo que, además de repasar su carrera en El Destape Radio, profundizó algunos conceptos sobre su ideología política, la justicia social y disparó: "El sálvese quien pueda tiene atas cortas, por más opositor que seas".

En charla con Dady Brieva en "Volvimos Mejores", el payaso dejó una serie de conceptos relacionados a algunas operaciones de la que fue víctima el año pasado por haber dado su opinión. "Yo no soy una persona que anda tratando de convencer al que no me pidió que lo convenza y, quizás, al que me lo pide tampoco. Yo digo mi mirada, de lo poco que aprendí, y pasó que un día hablé sobre el neoliberalismo y parecía que había un tirado, no sé, cualquier cosa. Me mataron de todos lados", sostuvo.

Durante la charla, el artista analizó que "hay mucha gente que hace un mes estaba en un lugar de oposición y hoy están más blandos, más abiertos y con la oreja más paradas para escuchar ciertas cosas". Sin embargo, aclaró que "todavía está la gente que se aferra al odio". Ante ese panorama, agregó: "Hoy por hoy, muchos de los que en ese momento me pegaron, quizás están diciendo 'ah, mirá tenía razón'".

En este mismo sentido agregó: "No hay sistema político o sistema ideológico que a la hora de gobernar no cometa errores. Hay actos de corrupción y mezquindad y no solo en el progresismo, pasa en todos lados. El sálvese quien puede con la gente tiene patas cortas por más opositor que sea, no se puede negar tanto".